Армія країни-агресора атакувала Україну "шахедами" і ракетами, внаслідок чого є загиблі і поранені у різних областях: як пройшла доба у регіонах (ФОТО)

В ніч на 10 березня ворог атакував територію України ударними безпілотниками і ракетами різного типу. Через ворожі обстріли поранення отримали мирні жителі у Донецькій, Херсонській областях, а на Харківщині є загиблий. Також відбулися руйнування цивільної та промислової інфраструктури.

Силами ППО знищено 35 "шахедів" із 39 запущених

Згідно з повідомленням Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 10 березня 2024 року російські окупанти ударили 4-ма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині і Донеччині та 39 ударними БпЛА типу Shahed (райони пусків безпілотників – мис Чауда, Крим, Приморсько-Ахтарськ – рф).

В результаті бойової роботи збито 35 "шахедів" у межах Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та Житомирської областей.

Зазначається, що більшість цілей знищено силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України. Також до відбиття повітряного нападу залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, засоби РЕБ.

У Донецькій області через обстріл ракетами С-300 багато поранених

Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.

Зокрема, в Очеретиному Покровського району поранено людину, у Желанному пошкоджено 2 будинки і нежитлову будівлю. По Мирнограду росіяни випустили 3 ракети С-300: поранено щонайменше 9 людей, у тому числі 1 підліток, пошкоджено 9 багатоповерхівок і 27 автівок. Добропілля зазнало атаки шахедами — пошкоджено 2 адмінбудівлі та 2 приватні будинки.

У Тернах Лиманської громади Краматорського району повторно пошкоджено декілька приватних будинків. Під вогнем були околиці Костянтинівської громади.

У Торецьку Бахмутського району пошкоджено 2 багатоповерхівки і адмінбудівлю, у Залізному — 2 двоповерхівки. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля. У Сіверську пошкоджено будинок і 2 нежитлові будівлі.

На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу загинув мирний житель

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Гатище, Бочкове, Бударки, Дворічна, Синьківка та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Гранів, Синьківка. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Зокрема, у с. Одноробівка Богодухівського району внаслідок обстрілу горіли три приватні будинки, а у м. Вовчанськ горів торгівельний павільйон. У м. Богодухів здійснено обстріл території оздоровчого табору, внаслідок чого горів мікроавтобус і пошкоджено 1 господарчу споруду. Також ворожий обстріл відбувся у с. Липці Харківського району.

У с. Волохівка Чугуївського району внаслідок обстрілу загинув 73-річний чоловік.

По Запорізькій області армія РФ нанесла 476 ударів

Згідно з повідомленням голови Запорізької області Івана Федорова, 476 ударів по 13 населених пунктах завдали військовослужбовці РФ за минулу добу.

Зокрема, 166 ворожих БПЛА атакували Гуляйполе, Новоданилівку, Левадне, Роботине, Малу Токмачку й Малинівку. Окупанти гатили з авіації по Оріхову, Новоданилівці та Роботиному, а також здійснили 10 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Левадного, Роботиного й Кам'янського. 297 артударів прийшлися по території Гуляйполя, Новодарівки, Новоданилівки, Левадного, Приморського та інших прифронтових міст і сіл.

Надійшло 19 повідомлень про руйнування житлових будинків і об'єктів інфраструктури.

У Херсонській області через російську агресію троє поранених

Минулої доби противник обстрілював Станіслав, Берислав, Олександрівку, Осокорівку, Томарине, Томину Балку, Антонівку, Придніпровське, Садове та місто Херсон, повідомив голова Херсонської області Олександр Прокудін.

За його інформацією, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 4 багатоповерхівки та 9 приватних будинків.

У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено навчальний заклад, медичну установу та газогін.

Внаслідок ворожих атак у населених пунктах області були зафіксовані влучання у господарську споруду та автівки.

Через російську агресію 3 людини дістали поранення.

На Дніпропетровщині вдарили ракетою по підприємству

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак, пізно ввечері наші оборонці неба знищили два ворожі безпілотники. Їх збили у Криворізькому та Нікопольському районах.

Стався в області й ракетний удар. Агресор поцілив по підприємству у Новомосковському районі. Постраждав 58-річний чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу, лікуватиметься вдома.

Через "приліт" виникла пожежа. Вогонь рятувальники вже приборкали.

По Нікопольщині російські війська тричі вгатили з важкої артилерії. Скерували й дрон-камікадзе. Гучно було у районному центрі і Марганецькій громаді. Пошкоджений інфраструктурний обʼєкт. Сталося загоряння, полумʼя оперативно загасили. Там минулося без загиблих та поранених.

Одещину атакували ударні безпілотники, один з яких влучив у промисловий об'єкт

Вночі російські терористи вчергове атакували Одещину ударними безпілотниками, повідомив очільник Одеської ОДА Олег Кіпер.

"Ворог вкотре підступно спрямовував ударні безпілотники через житлові квартали та промислові райони населених пунктів, що ускладнювало роботу силам ППО. Проте нашим бійцям з сил протиповітряної оборони вдалося знищити 11 дронів", - йдеться в його повідомленні.

Влучанням одного з безпілотників на промисловому об'єкті в Одеському районі пошкоджено будівлю. Спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Люди не постраждали.

У Миколаївській області через удари безпілотників знеструмлено два населених пункти

Згідно з повідомленням голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма, в ніч на 10 березня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено шість БпЛА типу Shahed 131/136.

Влучанням на відкритій території "шахеду" пошкоджено лінію електропередач за межами населеного пункту Снігурівської громади Баштанського району. Внаслідок цього знеструмлено два населених пункти. Ведуться роботи з відновлення електропостачання, постраждалих немає.

Також ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по м. Очаків Очаківської громади, внаслідок чого пошкоджено приватний будинок. Крім того, ворог завдав ракетного удару по околиці населеного пункту Степівської громади. Обійшлося без постраждалих.

По території Сумщини ворог бив з мінометів та РСЗВ

Уночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 29 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська (5 вибухів), Великописарівська (13 вибухів), Есманьська (1 вибух), Середино-Будська (10 вибухів) громади. Про це повідомили у Сумській ОВА.

На Вінниччині уламки "шахедів" пошкодили об'єкт інфраструктури

Згідно з повідомленням голови Вінницької ОДА Сергія Борзова, цієї ночі на Вінниччині внаслідок роботи ППО уламки пошкодили об'єкт інфраструктури, в результаті чого виникла пожежа. Станом на 06:30 пожежу ліквідовано. Постраждалих немає.