Испания передает Украине новую партию танков Leopard 2

Испания начала транспортировку новой партии боевых танков Leopard 2, экскаваторов и противотанковых ракет в Украину.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Испании.

После завершения капитального ремонта и подготовки на заводе Santa Barbara Sistemas в Алькала-де-Гвадайра (Севилья), 10 танков Leopard 2 были успешно протестированы и готовы к эксплуатации.

Эта партия включает 10 боевых танков Leopard, разные экскаваторы и значительное количество противотанковых ракет. С этой новой поставкой общее количество танков Leopard 2, переданных Испанией Украине, достигнет 20 единиц.

Первый этап перевозки из Севильи в Ферроль был осуществлен наземным транспортом на прошлой неделе. По прибытии в Феррол танки были загружены на судно типа Ро-Ро, которое отплыло в польский порт в полдень 13 июля.

Ожидается, что судно прибудет в Польшу на следующих выходных. Далее танки будут доставлены в Украину наземным транспортом, где Вооруженные Силы Украины обеспечат их транспортировку в оперативные подразделения.

На всех этапах транспортировки усилены меры безопасности, чтобы обеспечить безопасное и успешное перемещение техники. Этот шаг важен для усиления украинских оборонных сил и обеспечения их способности эффективно реагировать на вызовы.

Испания также планирует подготовить и передать еще один набор танков во второй половине 2024 года, продолжая поддержку обороноспособности Украины в условиях нынешних вызовов.

Помощь от Испании

27 мая Испания объявила о том, что предоставит Украине пакет оружия на сумму 1,129 млн. евро (1,224 млн. долларов), что является беспрецедентной цифрой испанской военной помощи любой стране.

В июле 2023 года новые власти Испании отправили партию военной и гуманитарной помощи для Украины. В частности, были отправлены четыре подаренных Украине танка модели Leopard 2A4, которые должны были дополнить партию из шести Leopard 2 с такими же характеристиками, переданную украинским властям ранее, и "разные типы боеприпасов".

19 сентября во время заседания контактной группы "Рамштайн" исполняющая обязанности министра обороны Испании Маргарита Роблес анонсировала новые поставки Украине военной и гуманитарной помощи.

После встречи с президентом Владимиром Зеленским в испанской Гранаде в октябре 2023 года премьер-министр страны Педро Санчес подтвердил передачу Украине 6 пусковых установок для ЗРК Hawk.

В пакет вошли бронированные транспортные машины, пневматические командные катера, различные пусковые установки, зенитная техника, ракеты надводной обороны, а также специальные грузовики для управления этими системами и санитарные машины.