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Испания передает Украине новую партию танков Leopard 2
Испания начала транспортировку новой партии боевых танков Leopard 2, экскаваторов и противотанковых ракет в Украину.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Испании.
После завершения капитального ремонта и подготовки на заводе Santa Barbara Sistemas в Алькала-де-Гвадайра (Севилья), 10 танков Leopard 2 были успешно протестированы и готовы к эксплуатации.
Эта партия включает 10 боевых танков Leopard, разные экскаваторы и значительное количество противотанковых ракет. С этой новой поставкой общее количество танков Leopard 2, переданных Испанией Украине, достигнет 20 единиц.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Первый этап перевозки из Севильи в Ферроль был осуществлен наземным транспортом на прошлой неделе. По прибытии в Феррол танки были загружены на судно типа Ро-Ро, которое отплыло в польский порт в полдень 13 июля.
Ожидается, что судно прибудет в Польшу на следующих выходных. Далее танки будут доставлены в Украину наземным транспортом, где Вооруженные Силы Украины обеспечат их транспортировку в оперативные подразделения.
На всех этапах транспортировки усилены меры безопасности, чтобы обеспечить безопасное и успешное перемещение техники. Этот шаг важен для усиления украинских оборонных сил и обеспечения их способности эффективно реагировать на вызовы.
Испания также планирует подготовить и передать еще один набор танков во второй половине 2024 года, продолжая поддержку обороноспособности Украины в условиях нынешних вызовов.
Помощь от Испании
27 мая Испания объявила о том, что предоставит Украине пакет оружия на сумму 1,129 млн. евро (1,224 млн. долларов), что является беспрецедентной цифрой испанской военной помощи любой стране.
В июле 2023 года новые власти Испании отправили партию военной и гуманитарной помощи для Украины. В частности, были отправлены четыре подаренных Украине танка модели Leopard 2A4, которые должны были дополнить партию из шести Leopard 2 с такими же характеристиками, переданную украинским властям ранее, и "разные типы боеприпасов".
19 сентября во время заседания контактной группы "Рамштайн" исполняющая обязанности министра обороны Испании Маргарита Роблес анонсировала новые поставки Украине военной и гуманитарной помощи.
После встречи с президентом Владимиром Зеленским в испанской Гранаде в октябре 2023 года премьер-министр страны Педро Санчес подтвердил передачу Украине 6 пусковых установок для ЗРК Hawk.
В пакет вошли бронированные транспортные машины, пневматические командные катера, различные пусковые установки, зенитная техника, ракеты надводной обороны, а также специальные грузовики для управления этими системами и санитарные машины.