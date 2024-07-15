Іспанія передає Україні нову партію танків Leopard 2

Іспанія розпочала транспортування нової партії бойових танків Leopard 2, екскаваторів та протитанкових ракет до України.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Іспанії.

Після завершення капітального ремонту та підготовки на заводі Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гвадайра (Севілья), 10 танків Leopard 2 були успішно протестовані та готові до експлуатації.

Ця партія включає 10 бойових танків Leopard , різні екскаватори та значну кількість протитанкових ракет. З цією новою поставкою загальна кількість танків Leopard 2 переданих Іспанією Україні, досягне 20 одиниць.

Перший етап перевезення з Севільї до Ферроля було здійснено наземним транспортом минулого тижня. Після прибуття до Ферроля танки були завантажені на судно типу Ро-Ро, яке відплило до польського порту опівдні 13 липня.

Очікується, що судно прибуде до Польщі наступних вихідних. Далі танки будуть доставлені до України наземним транспортом, де Збройні Сили України забезпечать їхнє транспортування до оперативних підрозділів.

На всіх етапах транспортування посилені заходи безпеки, щоб гарантувати безпечне та успішне переміщення техніки. Цей крок є важливим для підсилення українських оборонних сил і забезпечення їхньої здатності ефективно реагувати на виклики.

Іспанія також планує підготувати та передати ще один набір танків протягом другої половини 2024 року, продовжуючи підтримку обороноздатності України в умовах нинішніх викликів.

Допомога від Іспанії

27 травня Іспанія оголосила про те, що надасть Україні пакет зброї на суму 1,129 млн євро (1,224 млн доларів), що є безпрецедентною цифрою іспанської військової допомоги будь-якій країні.

У липні 2023 року нова влада Іспанії відправила партію військової та гуманітарної допомоги для України. Зокрема, було відправлено чотири подаровані Україні танки моделі Leopard 2A4, які мали доповнити партію з шести Leopard 2 з такими ж характеристиками, передану українській владі раніше, та "різні типи боєприпасів".

19 вересня під час засідання контактної групи "Рамштайн", виконувач обов’язків міністра оборони Іспанії Маргарита Роблес анонсувала нові поставки Україні військової та гуманітарної допомоги.

Після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у іспанській Гранаді у жовтні 2023 року, прем'єр-міністр країни Педро Санчес підтвердив передачу Україні 6 пускових установок для ЗРК Hawk.

До пакету увійшли броньовані транспортні машини, пневматичні командні катери, різні пускові установки, зенітна техніка, ракети надводної оборони, а також спеціальні вантажівки для управління цими системами і санітарні машини.