Ночью армия РФ атаковала Украину дронами и ракетой, в Херсонской области трое раненых, в Харьковской области повреждены жилые дома: какая ситуация в регионах

В ночь на 12 февраля страна-агрессор атаковала Украину дронами, управляемой авиационной ракетой Х-59 и зенитными управляемыми ракетами С-300. В Харьковской, Херсонской и Запорожской областях пострадали жилые дома, а в Днепропетровской области возник пожар на энергетическом объекте.

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ПВО уничтожило 14 из 17 "шахедов" и 1 управляемую авиационную ракету Х-59

По сообщению Воздушных сил ВСУ, в ночь на 12 февраля 2024 года противник атаковал 17 ударными БпЛА типа Shahed-136/131, управляемой авиационной ракетой Х-59 (ТОТ Запорожской обл.) и зенитными управляемыми ракетами С-300 (из Белгородской обл.)

В результате боевой работы уничтожены 14 "шахедов" и одна управляемая авиационная ракета Х-59 в пределах Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей.

На Днепропетровщине уничтожены 6 беспилотников и ракета

По информации от главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, ночью над Новомосковским районом наши защитники уничтожили ракету. Над Павлоградским – 6 беспилотников. В результате атаки российских дронов на энергетическом объекте возник пожар, который спасатели потушили.

Без света в Павлоградском районе остаются около 29 тыс. абонентов. В Терновке – 10 тыс. абонентов без воды. Энергетики чинят изуродованное оккупантами оборудование, чтобы запитать инфраструктуру и дома как можно быстрее.

Обстреливал агрессор и Никопольщину. Тяжелую артиллерию направил на Марганецкую общину. Обошлось без погибших и пострадавших.

В Николаевской области уничтожили 4 "шахеда"

По информации главы Николаевской ОГА Виталия Кима, в ночь на 12 февраля силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены четыре БПЛА типа Shahed 131/136. В частности, в Николаевском районе 11 февраля, в 08:13 и 11:45 вражеские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

Также днем, 11 февраля, в 14:47, 16:01 и ночью 12 февраля, в 02:14 враг наносил артиллерийские удары по Куцурубской общине. Пострадавших нет.

На Харьковщине есть попадания в частные дома

Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, артиллерийским и минометным обстрелам подверглись до 20 населенных пунктов, среди них Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрилеча, Гатище, Синьковка, Петропавловка, Берестовое и др.

После полуночи враг обстрелял с. Липцы Харьковского района. Разрушен жилой дом, поврежден газопровод. Кроме того, враг совершил обстрел из С-300 с. Слобожанское Харьковского района. Без пострадавших.

В 23.32 произошел обстрел г. Люботин Харьковского района. Зафиксировано попадание в частные дома, городскую поликлинику, фитнес-клуб и учебно-производственный комбинат. В 22:35 в г. Волчанск Чугуевского района произошел обстрел частного дома, поврежден гараж и автомобиль. Информация о пострадавших не поступала.

Также сообщается, что в 17:04 оккупанты КАБом ударили по центральной части Боровой Изюмского района, в результате чего разрушены помещения дома культуры и повреждены фасады нежилых помещений. В 10:30 оккупанты обстреляли г. Волчанск Чугуевского района. Попадание в частный сектор, пострадавших не зафиксировано.

В Херсонской области трое раненых

По сообщению главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, за минувшие сутки противник совершил 32 обстрела, выпустив 194 снаряда, с применением артиллерии, минометов, танков, РСЗО, БПЛА и авиации. По городу Херсон враг направил 26 снарядов.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; медицинское учреждение и припортовую инфраструктуру в Херсоне. Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.

По населенным пунктам Запорожской области нанесено 199 ударов

Как сообщили в Запорожской ОВА, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 199 ударов по 22 населенным пунктам Запорожской области.

Военнослужащие РФ ударили 6 авиаснарядами по Новодаровке и Роботиному, а также совершили 4 РСЗО-обстрела Малой Токмачки и 72 БПЛА-атаки по Гуляйполю, Железнодорожному, Новоандреевке, Новодаровке, Новоданиловке, Полтавке, Малиновке, Левадному, Чаривному, Луговському, Роботиному, Новопавловке, Пятихатках и Лобковому.

Кроме того, 117 артобстрелов пришлись по территории Железнодорожного, Гуляйполя, Червоного, Щербаков, Малой Токмачки, Степового, Плавней, Каменского и других прифронтовых городов и сел.

Поступило 2 сообщения о разрушении жилых домов. Без пострадавших.

Сумщину обстреляли из минометов

По информации от Сумской ОВА, ночью россияне совершили 2 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 4 взрыва из минометов. Обстрелы потерпели Краснопольская и Новослободская общины.

В Донецкой области ранены 3 человека, повреждены частные дома

По информации главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина, в Селидовом Покровского района ранены 3 человека, повреждены 15 частных домов. В Остром Кураховской общины повреждена многоэтажка и 2 частных дома. Новогродовка получила ракетный удар — повреждены 3 дома и админздание. Зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки, обстреляны Красногоровка, Георгиевка и Константиновка Марьинской общины.

Краматорский район. В Рай-Александровке Николаевской общины поврежден газопровод, обстреляны окрестности Лиманской и Константиновской общин.

Бахмутский район. В Часовоярской общине повреждены 3 частных дома. В Соледарской общине под огнем Раздолевка, Федоровка и Васюковка. В Звановской общине обстреляны Переездное и Верхнекаменское. В Северске повреждены 3 дома.