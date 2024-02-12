Вночі армія РФ атакувала Україну дронами і ракетою, на Херсонщині троє поранених, на Харківщині пошкоджені житлові будинки: яка ситуація у регіонах

У ніч на 12 лютого країна-агресор атакувала Україну дронами, керованою авіаційною ракетою Х-59 та зенітними керованими ракетами С-300. На Харківщині, Херсонщині та у Запорізькій області постраждали житлові будинки, а на Дніпропетровщині виникла пожежа на енергетичному об'єкті.

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ППО знищила 14 із 17 "шахедів" та 1 керовану авіаційну ракету Х-59

За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 12 лютого 2024 року противник атакував 17-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131, керованою авіаційною ракетою Х-59 (ТОТ Запорізької обл.) та зенітними керованими ракетами С-300 (із Бєлгородської обл.).

В результаті бойової роботи знищено 14 "шахедів" та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

На Дніпропетровщині знищено 6 безпілотників та ракету

За інформацією від голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, вночі над Новомосковським районом наші захисники знищили ракету. Над Павлоградським – 6 безпілотників. Унаслідок атаки російських дронів на енергетичному об'єкті виникла пожежа, яку рятувальники приборкали.

Без світла в Павлоградському районі залишаються близько 29 тис абонентів. У Тернівці – 10 тис абонентів без води. Енергетики лагодять понівечене окупантами, аби заживити інфраструктуру та домівки якнайшвидше.

Обстрілював агресор і Нікопольщину. Важку артилерію спрямував на Марганецьку громаду. Минулося без загиблих та постраждалих.

На Миколаївщині знищили 4 "шахеда"

За інформацією голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма, у ніч на 12 лютого силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири БпЛА типу Shahed 131/136. Зокрема, у Миколаївському районі 11 лютого, о 08:13 та 11:45 ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також удень, 11 лютого, о 14:47, 16:01 та вночі 12 лютого, о 02:14 ворог завдавав артилерійських ударів по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.

На Харківщині є влучання у приватні будинки

Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали до 20 населених пунктів, серед них Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Гатище, Синьківка, Петропавлівка, Берестове та ін.

Після опівночі ворог обстріляв с. Липці Харківського району. Зруйновано житловий будинок, пошкоджено газопровід. Крім того, ворог здійснив обстріл з С-300 с. Слобожанське Харківського району. Без постраждалих.

О 23:32 відбувся обстріл м. Люботин Харківського району. Зафіксовані влучання у приватні будинки, міську поліклініку, фітнес-клуб та навчально-виробничий комбінат. О 22:35 у м. Вовчанськ Чугуївського району відбувся обстріл приватного помешкання, пошкоджено гараж та автомобіль. Інформація про постраждалих не надходила.

Також повідомляється, що о 17:04 окупанти КАБом вдарили по центральній частині Борової Ізюмського району, в результаті чого зруйновано приміщення будинку культури і пошкоджені фасади нежитлових приміщень. О 10:30 окупанти обстріляли м. Вовчанськ Чугуївського району. Влучання у приватний сектор, постраждалих не зафіксовано.

На Херсонщині троє поранених

За повідомленням очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, за минулу добу противник здійснив 32 обстріли, випустивши 194 снаряди, із застосуванням артилерії, мінометів, танків, РСЗВ, БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог спрямував 26 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; медичну установу та припортову інфраструктуру у Херсоні. Через російську агресію 3 людини дістали поранення.

По населеним пунктам Запорізької області завдано 199 ударів

Як повідомили у Запорізькій ОВА, минулої доби окупанти завдали 199 ударів по 22 населених пунктах Запорізької області.

Військовослужбовці РФ вгатили 6 авіаснарядами по Новодарівці та Роботиному, а також здійснили 4 РСЗВ-обстріли Малої Токмачки й 72 БПЛА-атаки по Гуляйполю, Залізничному, Новоандріївці, Новодарівці, Новоданилівці, Полтавці, Малинівці, Левадному, Чарівному, Лугівському, Роботиному, Новопавлівці, П'ятихатках та Лобковому.

Крім того, 117 артобстрілів прийшлися по території Залізничного, Гуляйполя, Червоного, Щербаків, Малої Токмачки, Степового, Плавнів, Кам'янського та інших прифронтових міст і сіл.

Надійшло 2 повідомлення про руйнування житлових будинків. Без постраждалих.

Сумщину обстріляли з мінометів

За інформацією від Сумської ОВА, вночі росіяни здійснили 2 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 4 вибухи з мінометів. Обстрілів зазнали Краснопільська та Новослобідська громади.

На Донеччині поранено 3 людини, пошкоджені приватні будинки

За інформацією голови Донецької ОДА Вадима Філашкіна, у Селидовому Покровського району поранено 3 людини, пошкоджено 15 приватних будинків. У Гострому Курахівської громади пошкоджено багатоповерхівку і 2 приватні будинки. Новогродівка зазнала ракетного удару — пошкоджено 3 будинки і адмінбудівлю. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки, обстріляні Красногорівка, Георгіївка і Костянтинівка Мар'їнської громади.

Краматорський район. У Рай-Олександрівці Миколаївської громади пошкоджено газогін, обстріляні околиці Лиманської та Костянтинівської громад.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 3 приватні будинки. У Соледарській громаді під вогнем Роздолівка, Федорівка і Васюківка. У Званівській громаді обстріляні Переїзне і Верхньокам'янське. У Сіверську пошкоджено 3 будинки.