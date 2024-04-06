Ночью РФ атаковала Украину дронами и ракетами: какая ситуация в областях (ФОТО)

В ночь на 6 апреля 2024 года российские оккупанты атаковали территорию Украины 32-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136", а также шестью ракетами разных типов: тремя зенитными управляемыми ракетами С-300, двумя крылатыми ракетами Х-1 555 из самолетов стратегической авиации и одной крылатой ракеты "Калибр".

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

В результате противовоздушного боя Силами обороны Украины сбиты две крылатые ракеты Х-101/Х-555, крылатая ракета "Калибр" и 28 ударных БпЛА, сообщили в Воздушных силах.

В Харьковской области погибли 6 человек

Ночью 6 апреля россияне в очередной раз нанесли удары по Харькову. Прилетело в Шевченковский район. В результате серии обстрелов С-300 были повреждены 9 жилых домов, административное здание, детсад, кафе, автомойка СТО, помещения магазина АЗС, здания общежитий, легковые и грузовые автомобили. Повторные обстрелы произошли в 01:02. В общей сложности ранены 11 человек. 6 человек погибли, пишет глава ОВА Олег Синегубов.

Младшему пострадавшему 23 года, парень получил взрывную травму и обломочные ранения. В среднем также 25-летняя и 71-летняя женщины, шесть мужчин от 35 до 85 лет.

За прошедшие сутки в Харькове в результате обстрела КАБ горели конструктивные элементы здания на отдельных очагах территории. Повреждены фасады построек. Артиллерийские и минометные удары врага получили около 15 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка и другие. Авиаудары подверглись н.п. Круглое, Берестово, Купянск.

В Волчанске в результате артобстрела повреждено здание магазина и автомобиль. Враг обстрелял из РСЗО селах Момотово и Александровка Харьковского района. В селе Русская Лозовая в результате вражеских авиационных обстрелов КАБами поврежден частный дом. В Купянске попадание FPV-дроном по территории. Поврежден автомобиль.

Вторые сутки подряд враг массированно атакует Запорожье

В течение суток оккупанты нанесли 260 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области. 4 человека погибли, 25 ранены в результате вражеских ракетных атак на Запорожье.

Войска РФ ударили не менее 5 ракет по Запорожью. По Роботиному нанесли авиационные удары. 46 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 9 обстрелов РСЗО накрывали Малую Токмачку и Роботино. 199 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Малиновки и Вербового.

Поступили 48 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Во время ночной дроновой атаки силами противовоздушной обороны уничтожены 3 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

Утром россияне направили на город ракеты, сообщил глава ЗОДА Иван Федоров. Изуродованные промышленные предприятия. Ракетным ударом враг повредил мелитопольский дом в Запорожье – открытое пространство помощи "Саме тут". Это место, где почти два года команда Мелитополя помогает десяткам тысяч переселенцев из оккупации.

В Херсонской области ранены 8 человек

За прошедшие сутки противник обстреливал Берислав, Чернобаевку, Антоновку, Днепровское, Янтарное, Приднепровское, Дудчаны, Змиевку, Одрадокаменку, Качкаровку, Инженерный и город Херсон.

Из-за российской агрессии 8 человек получили ранения, сообщил председатель ОВА Александр Прокудин.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, повреждены 9 многоэтажек и 2 частных дома. Также было зафиксировано попадание в админздание, церковь, аптечное учреждение, сельхозтехнику и частные автомобили.

Во время ночной дроновой атаки силы противовоздушной обороны Украины были уничтожены на территории области 7 "Shahed-131/136", но есть и попадание врага в агропромышленное предприятие. Там вспыхнул пожар, оперативно ликвидированный.

На Днепропетровщине повреждены 24 дома

Ночью защитники неба уничтожили над областью 3 вражеских беспилотника – в Днепровском и Криворожском районах. Огнем артиллерии агрессор дважды покрывал Никополь. В городе поврежден культурный центр, библиотека, жилье для переселенцев. А еще торговый центр, спортклуб, информируют в ОВА.

Изуродованы 8 многоэтажек, 16 частных домов, 7 хозяйственных построек, более полутора десятков авто и гаражи. Задело линии электропередач.

В Николаевской области сбивали "шахедов"

В ночь на 6 апреля силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожен один БПЛА типа "Shahed 131/136", сообщил председатель ОВА Виталий Ким.

Вчера три вражеских артиллерийских обстрела фиксировались по акватории и территории Куцурубской общины. Дважды враг наносил минометные обстрелы по г. Очаков и акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

Враг атаковал Одессу

С самолета тактической авиации, из акватории Черного моря, направил управляемую авиационную ракету по Одессе. Силы ПВО ракету уничтожили.

Взрывной волной и падением обломков повреждено остекление торговых объектов в прибрежной зоне. Предварительно – без пострадавших, сообщил глава ОВА Олег Кипер.

РФ 15 раз обстреляла населенные пункты Донбасса

Всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуированы 437 человек, в том числе 16 детей.

Волновахский район. В Богоявлении Угледарской общины обстреляно агропредприятие. Покровский район. В Пушкином Покровской общины ранены 2 человека. В Кураховской общине под огнем Курахово, Острое, Янтарное и Берестки, сообщили в ОВА.

Краматорский район. В Лиманской общине повреждены 6 домов в Новом. В Константиновской общине обстреляны Белая Гора, Дилиевка и Александро-Шультино.

Бахмутский район. В Часовоярском обществе повреждены 13 частных домов, многоэтажка и промышленное здание. В Торецком обществе в Нью-Йорке повреждены 5 домов и админздание, в Железном — админздание, в Щербиновке — частный дом. В Северске повреждено нежилое сооружение.