Вночі РФ атакувала Україну дронами і ракетами: яка ситуація в областях (ФОТО)

У ніч на 6 квітня 2024 року російські окупанти атакували територію України 32-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", а також шістьома ракетами різних типів: трьома зенітними керованими ракетами С-300, двома крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації та однією крилатою ракетою "Калібр".

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В результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито дві крилаті ракети Х-101/Х-555, крилату ракету "Калібр" та 28 ударних БпЛА, повідомили в Повітряних силах.

На Харківщині загинуло 6 людей

Вночі 6 квітня росіяни в черговий раз завдали ударів п Харкову. Прилетіло в Шевченківський район. Внаслідок серії обстрілів С-300 було пошкоджено 9 житлових будинків, адміністративна будівля, дитсадок, кафе, автомийка СТО, приміщення магазину АЗС, будівлі гуртожитків, легкові та вантажні автівки. Повторний обстріл стався о 01:02. Загалом поранено 11 людей. 6 людей загинули, пише голова ОВА Олег Синєгубов.

Наймолодшому постраждалому 23 роки, хлопець отримав вибухову травму та уламкові поранення. У середньому стані також 25-річна та 71-річна жінки, шість чоловіків від 35 до 85 років.

Минулої доби у Харкові внаслідок обстрілу КАБ горіли конструктивні елементи будівлі на окремих осередках території. Пошкоджені фасади будівель. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка та ін. Авіаударів зазнали н.п. Кругле, Берестове, Куп’янськ.

У Вовчанську внаслідок артобстрілу пошкоджено будівлю магазину та автомобіль. Ворог обстріляв із РСЗВ с. Момотове та Олександрівка Харківського району. У с. Руська Лозова внаслідок ворожого авіаційного обстрілу КАБами пошкоджено приватний будинок. У м. Куп’янськ влучання FPV-дроном по території. Пошкоджена автівка.

Другу добу поспіль ворог масовано атакує Запоріжжя

Впродовж доби окупанти завдали 260 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області. 4 людини загинуло, 25 поранені внаслідок ворожих ракетних атак на Запоріжжя.

Війська РФ вдарили щонайменше 5 ракетами по Запоріжжю. По Роботиному завдали авіаційних ударів. 46 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 9 обстрілів РСЗВ накривали Малу Токмачку та Роботине. 199 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Вербового.

Надійшло 48 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Під час нічної дронової атаки силами протиповітряної оборони знищено 3 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Ранком росіяни скерували на місто ракети, повідомив голова ЗОДА Іван Федоров. Понівечені промислові підприємства. Ракетним ударом ворог пошкодив мелітопольський дім у Запоріжжі – відкритий простір допомоги "Саме тут". Це місце, де протягом майже двох років команда Мелітополя допомагає десяткам тисяч переселенців з окупації.

На Херсонщині поранено 8 людей

Минулої доби противник обстрілював Берислав, Чорнобаївку, Антонівку, Дніпровське, Янтарне, Придніпровське, Дудчани, Зміївку, Одрадокам'янку, Качкарівку, Інженерне та місто Херсон.

Через російську агресію 8 людей дістали поранення, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, пошкоджено 9 багатоповерхівок та 2 приватні будинки. Також були зафіксовані влучання в адмінбудівлю, церкву, аптечний заклад, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

Під час нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони України знищили на території області 7 "Shahed-131/136", але є і влучання ворога в агропромислове підприємство. Там спалахнула пожежа, яка була оперативно ліквідована.

На Дніпропетровщині пошкоджені 24 будинки

Вночі оборонці неба знищили над областю 3 ворожі безпілотники – у Дніпровському та Криворізькому районах. Вогнем артилерії агресор двічі накривав Нікополь. У місті пошкоджені культурний центр, бібліотека, житло для переселенців. А ще – торговий центр, спортклуб, інформують в ОВА.

Понівечені 8 багатоповерхівок, 16 приватних будинків, 7 господарських споруд, понад півтора десятка авто і гаражі. Зачепило лінії електропередач.

У Миколаївській області збивали "шахедів"

Уніч на 6 квітня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу "Shahed 131/136", повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Учора три ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії та території Куцурубської громади. Двічі ворог завдавав мінометних обстрілів по м. Очаків та акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Ворог атакував Одесу

З літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, спрямував керовану авіаційну ракету по Одесі. Сили ППО ракету знищили.

Вибуховою хвилею та падінням уламків пошкоджено скління торговельних об'єктів у прибережній зоні. Попередньо – без постраждалих, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

РФ 15 разів обстріляла населені пункти Донеччини

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 437 людей, у тому числі 16 дітей.

Волноваський район. У Богоявленці Вугледарської громади обстріляне агропідприємство.Покровський район. У Пушкіному Покровської громади поранено 2 людини. У Курахівській громаді під вогнем Курахове, Гостре, Янтарне і Берестки, повідомили в ОВА.

Краматорський район. У Лиманській громаді пошкоджено 6 будинків у Новому. У Костянтинівській громаді обстріляні Біла Гора, Диліївка та Олександро-Шультине.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 13 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля. У Торецькій громаді у Нью-Йорку пошкоджено 5 будинків і адмінбудівлю, у Залізному — адмінбудівлю, у Щербинівці — приватний будинок. У Сіверську пошкоджено нежитлову споруду.