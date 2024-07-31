Одобрены военными: боевые пилоты испытали ударный дрон STING Mad Max

Украинские защитники высоко оценили преимущества бомбера Mad Max и отметили его функциональность, неуязвимость к средствам РЭБ и простоту управления. Об этом сообщил предприниматель-волонтер Юрий Голик, лидер команды инженеров, к которой на тестировании коптеров присоединились бойцы.

Военные используют разработки украинских дронопроизводителей на практике, поэтому консультации с ними часто являются вдохновением для поиска новых конструкторских решений и совершенствования моделей БПЛА. Также проверка навыков дрона в тылу теми, кто будет его использовать на фронте – дополнительная гарантия дальнейшего успеха боевых миссий.

Как коротко резюмировал боевой пилот подразделения, STING Mad Max в управлении как Mavic. Только этот еще может нести три кг БК и летать под РЭБами». Способность обходить вражеские радиолокационные ловушки является особенностью всего модельного ряда STING, в рамках которого инженеры создали еще камикадзе, ретранслятор Spider и разведывательный БПЛА. Иммунитет Mad Max к РЭБ уже имеет документальные подтверждения, а также доказан на государственных тестированиях.

Дополнительно разработчики обновили бомбер, сделав более простым прицельный сброс груза – благодаря новому функционалу точность попадания взрывчатки прямо «в яблочко» увеличилась в 2,5 раза.

«Для нас оценка наших военных – это самый важный критерий. Потому что это люди, для которых мы эту технику производим. Сегодняшней оценкой можем гордиться», – написал Юрий Голик.