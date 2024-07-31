Схвалено військовими: бойові пілоти випробували ударний дрон STING Mad Max

Українські захисники високо оцінили переваги бомбера Mad Max й відзначили його функціональність, невразливість до засобів РЕБ та простоту керування. Про це повідомив підприємець-волонтер Юрій Голик, лідер команди інженерів, до якої на тестування коптерів завітали бійці.

Військові використовують розробки українських дроновиробників на практиці, тож консультації з ними часто є натхненням для пошуку нових конструкторських рішень та вдосконалення моделей БПЛА. Також перевірка здібностей дрона в тилу тими, хто буде його використовувати на фронті – додаткова гарантія подальшого успіху бойових місій.

Як коротко резюмував бойовий пілот підрозділу, STING Mad Max «в управлінні як Mavic. Тільки цей ще може нести три кг БК та може літати під РЕБами». Здатність обходити ворожі радіолокаційні пастки є особливою рисою всього модельного ряду STING, в межах якого інженери створили ще камікадзе, ретранслятор Spider та розвідувальний БПЛА. Імунітет Mad Max до РЕБ вже має документальні підтвердження, а також доведений на державних тестуваннях.

Додатково розробники оновили бомбер, зробивши простішим прицільне скидання вантажу – завдяки новому функціоналу точність потрапляння вибухівки прямо «в яблучко» збільшилась в 2,5 рази.

«Для нас оцінка наших військових – це найважливіший критерій. Тому що це люди, для яких ми цю техніку виробляємо. Сьогоднішньою оцінкою можемо пишатися», - написав Юрій Голик.