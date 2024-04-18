Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру в Ивано-Франковской области, в Херсонской области - 16 раненых: ситуация в регионах

В ночь на 18 апреля 2024 года противник атаковал Украину 13-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136". Все 13 "шахедов" были сбиты в Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Полтавской, Хмельницкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях, сообщили в воздушных силах.

По данным Military Media Center, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 13 областей Украины. Всего из разных видов вооружения были атакованы 96 населенных пунктов и 181 объект инфраструктуры.

Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру в Ивано-Франковской области

Утро для Прикарпатья началось неспокойно. На рассвете враг атаковал Ивано-Франковскую область ударными беспилотниками. Целью являлись объекты критической инфраструктуры, сообщили в ОВА.

Все воздушные цели обезврежены. В результате падения обломков возникли пожары. К счастью, обошлось без пострадавших.

Россияне 235 раз ударили по Запорожской области

В течение суток оккупанты 235 раз били по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 7 населённых пунктов, сообщают в ОВА.

Враг нанес 2 авиационных удара управляемыми авиабомбами по Малой Токмачке и Левадному. 20 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 5 обстрелов РСЗО накрыли Левадное, Малую Токмачку и Роботино. 208 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Новоданиловки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного и Малиновки.

Поступило 20 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

В Херсонской области 16 человек получили ранения

Прошедшие сутки противник обстреливал Михайловку, Берислав, Новотягинку, Чайкино, Антоновку, Змиевку, Гавриловку, Ивановку и город Херсон, сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 2 частных дома. Были зафиксированы попадания в админздание и частный автомобиль.

Из-за российской агрессии 16 человек получили ранения.

Во время ночной дроновой атаки силы противовоздушной обороны Украины были уничтожены над территорией нашей области 1 "Shahed-131/136".

В Харьковской области под обстрелами находились 22 населенных пункта

Оккупанты в течение суток нанесли артиллерийские и минометные удары по 22 населенным пунктам приграничья Харьковщины. Среди них – Синьковка, Петропавловка, Кисловка Купянского района. Применял управляемые авиабомбы с фугасными боеголовками, дроны с боеприпасами, сообщает глава ОВА Олег Синегубов.

18 апреля враг нанес удары по селу Подолы Купянского района. В результате обстрела горел частный дом. В селе Кондрашовка Купянского района в результате обстрела (ФАБ-250) горела крыша хозяйственного сооружения агрофирмы. Повреждены перекрытия и хозяйственное сооружение. Также повреждены два частных дома.

Ночью оккупанты атаковали Днепропетровщину беспилотниками

Один шахед защитники неба уничтожили над Криворожским районом. Четыре дрона попали по Никопольщине – одному из сел Мировской общины, сообщили в ОВА. Повреждены два частных дома и авто. Люди целые.

В Николаевской области – четверо пострадавших

Вчера, 17 апреля, в 17:20, 17:44 и 18:30 враг наносил минометные обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет, сообщает глава области Виталий Ким.

Также вчера четыре человека обратились в медицинское учреждение, после обстрела Очакова в ночь на 17 апреля. Всем медицинская помощь оказана амбулаторно.

Кроме того, вчера, 17 апреля, в 18:43 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Куцурубской общины. Пострадавших нет.