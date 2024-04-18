Окупанти атакували критичну інфраструктуру на Івано-Франківщині, на Херсонщині - 16 поранених: ситуація в регіонах

У ніч на 18 квітня 2024 року противник атакував Україну 13-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136". Усі 13 "шахедів" було збито у Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Полтавській, Хмельницькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях, повідомили у повітряних силах.

За даними Military Media Center, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 13 областей України. Загалом з різних видів озброєння були атаковані 96 населених пунктів та 181 об'єкт інфраструктури.

Окупанти атакували критичну інфраструктуру на Івано-Франківщині

Ранок для Прикарпаття почався неспокійно. На світанку ворог атакував Івано-Франківщину ударними безпілотниками. Ціллю були об’єкти критичної інфраструктури, повідомили в ОВА.

Усі повітряні цілі знешкоджені. Унаслідок падіння уламків виникли пожежі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Окупанти 235 разів вдарили по Запорізькій області

Впродовж доби окупанти 235 разів били по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів, повідомляють в ОВА.

Ворог завдав 2 авіаційні удари керованими авіабомбами по Малій Токмачці та Левадному. 20 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 5 обстрілів РСЗВ накрили Левадне, Малу Токмачку та Роботине. 208 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоданилівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

Надійшло 20 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

На Херсонщині 16 людей дістали поранення

Минулої доби противник обстрілював Михайлівку, Берислав, Новотягинку, Чайкине, Антонівку, Зміївку, Гаврилівку, Іванівку та місто Херсон, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 приватні будинки. Були зафіксовані влучання в адмінбудівлю та приватну автівку.

Через російську агресію 16 людей дістали поранення.

Під час нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони України знищили над територією нашої області 1 "Shahed-131/136".

На Харківщині під обстрілами були 22 населених пункти

Окупанти протягом доби завдали артилерійських та мінометних ударів по 22 населених пунктах прикордоння Харківщини. Серед них - Синьківка, Петропавлівка, Кислівка Купʼянського району. Застосовував керовані авіабомби із фугасними боєголовками, дрони із боєприпасами, повідомляє голова ОВА Олег Синєгубов.

18 квітня ворог завдав ударів по селу Подоли Купʼянського району. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок. У селі Кіндрашівка Купʼянського району внаслідок обстрілу (ФАБ-250) горів дах господарчої споруди агрофірми. Пошкоджено перекриття та господарчу споруду. Також пошкоджені два приватні будинки.

Вночі окупанти атакували Дніпропетровщину безпілотниками

Один шахед захисники неба знищили над Криворізьким районом. Чотири дрони поцілили по Нікопольщині – одному з сіл Мирівської громади, повідомили в ОВА. Пошкоджені два приватні будинки і авто. Люди цілі.

У Миколаївській області – четверо постраждалих

Учора, 17 квітня, о 17:20, 17:44 та 18:30 ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає, повідомляє очільник області Віталій Кім.

Також учора, четверо людей звернулися до медичного закладу, після обстрілу Очакова в ніч на 17 квітня. Всім медична допомога надана амбулаторно.

Крім того, учора, 17 квітня, о 18:43 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Куцурубської громади. Постраждалих немає.