ПВО, снаряды и дроны: Германия передала очередной пакет помощи

Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, в состав которого вошли дополнительная система ПВО IRIS-T SLS, снаряды калибра 155 мм, надводные и разведывательные дроны.

Об этом сообщает Бундесвер.

В новом пакете помощи Украина получит одну систему ПВО IRIS-T SLS, 14 000 снарядов калибра 155 мм, 10 надводных беспилотников и 26 разведочных дронов VECTOR с дополнительными запчастями.

Кроме того, ВСУ получат шесть высокомобильных инженерных экскаваторов, бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2, а также 55 000 аптечек первой помощи, 700 штурмовых винтовок MK 556, 10 высокоточных винтовок HLR 338 0 с 2.

С начала российского вторжения 24 февраля 2022 года Германия предоставила Украине военную помощь на сумму около 5,2 млрд евро. Более 10 тысяч украинских военных прошли подготовку в Германии, что стоило около 282 млн евро. Дополнительные расходы связаны с лечением раненых украинских военных.

В правительстве страны подчеркнули, что Германия занимает второе место после США по объему военной помощи Украине.

Помощь от Германии Украине

8 июля 2024 года правительство Германии обновило список военной помощи, оказанной Украине, подтвердив передачу третьей системы противовоздушной обороны Patriot.

В начале июня Германия передала Украине очередную партию военной помощи, в которую вошли системы противовоздушной обороны IRIS-T, танки и пусковые установки HIMARS.

В частности, недавно Германия объявила о передаче Украине шести списанных многоцелевых военных вертолетов Sea King Mk41 вместе с комплектом запасных частей. А одна из немецких компаний поставит в Украину 100 дронов Trinity.

10 апреля Германия объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи, в который вошли артиллерийские снаряды, винтовки, техника для разминирования и разведывательные БПЛА. Также Германия передала гусеничный вездеход Warthog (командная машина), машины для разминирования WISENT, снайперские винтовки и прочее.