ППО, снаряди і дрони: Німеччина передала черговий пакет допомоги

Німеччина передала Україні черговий пакету військової допомоги, до складу якого увійшли додаткова система ППО IRIS-T SLS, снаряди калібру 155 мм, надводні та розвідувальні дрони.

Про це повідомляє Бундесвер.

У новому пакеті допомоги Україна отримає одну систему ППО IRIS-T SLS, 14 000 снарядів калібру 155 мм, 10 надводних безпілотників і 26 розвідувальних дронів VECTOR з додатковими запчастинами.

Крім того, ЗСУ отримають шість високомобільних інженерних екскаваторів, броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergepanzer 2, а також 55 000 аптечок першої допомоги, 700 штурмових гвинтівок MK 556, 10 високоточних гвинтівок HLR 338 з 240 000 патронів і 50 гвинтівок CR 308.

З початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року, Німеччина надала Україні військової допомоги на суму близько 5,2 млрд євро. Понад 10 000 українських військових пройшли підготовку в Німеччині, що коштувало близько 282 млн євро. Додаткові витрати пов'язані з лікуванням поранених українських військових.

В уряді країни наголосили, що Німеччина займає друге місце після США за обсягом військової допомоги Україні.

Допомога від Німеччини Україні

8 липня 2024 року уряд Німеччини оновив перелік військової допомоги, наданої Україні, підтвердивши передачу третьої системи протиповітряної оборони Patriot.

На початку червня Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги, до якої увійшли системи протиповітряної оборони IRIS-T, танки та пускові установки HIMARS.

Зокрема, нещодавно Німеччина оголосила про передачу Україні шести списаних багатоцільових військових гелікоптерів Sea King Mk41 разом із комплектом запасних частин. А одна з німецьких компаній поставить в Україну 100 дронів Trinity.

10 квітня Німеччина оголосила про передачу Україні нового пакету військової допомоги, до якого увійшли артилерійські снаряди, гвинтівки, техніка для розмінування і розвідувальні БПЛА. Також Німеччина передала гусеничний всюдихід Warthog (командна машина), машини для розмінування WISENT, снайперські гвинтівки та інше.