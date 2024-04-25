РФ атаковала ракетами Черкасскую область, на Днепропетровщине поврежден газопровод: ситуация в регионах

Российская оккупационная армия утром 25 апреля атаковала ракетой Черкасскую область. В результате поврежден объект критической инфраструктуры, пострадали 6 человек.

РФ атаковала Черкасщину

Российские войска утром атаковали Черкасскую область, сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

"По скоростной воздушной цели отработала комплексная защита ПВО", – отметил он.

По предварительной информации, поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасском районе. Кроме этого, пострадали 6 человек.

Городской голова Смелы Сергей Ананко уточнил, что удар был по городу Смела. Все системы жизнедеятельности в городе продолжают работать в штатном режиме, на месте происшествия работают ответственные службы.

Армия РФ атаковала Днепропетровщину, поврежден газопровод

Ночью враг снова обстрелял Никопольщину в Днепропетровской области, сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Ночью агрессор трижды обстреливал Никопольщину. Артиллерийским огнем накрывал сам Никополь, Марганец и Красногригорьевское общество”, - написал он.

По его словам, в результате атаки произошло возгорание газопровода, повреждены два частных дома, теплица, изуродованный памятник, линии. электропередач и столб уличного освещения.

Люди не пострадали. По уточненной информации, из-за падения обломков сбитой ракеты на Синельниковщине поврежден частный дом. Никто не пострадал.

В Херсонской области трое раненых

Российские войска за прошедшие сутки произвели обстрелы 10 населенных пунктов Херсонской области, сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин.

Враг обстреливал Антоновку, Кизомис, Ромашково, Инженерное, Садовое, Берислав, Качкаровку, Ольговку, Осокоровку и Херсон.

Повреждены многоэтажка и частный дом. Были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры, частные автомобили и газопровод.

Из-за российской агрессии три человека получили ранения.

Оккупанты нанесли 256 ударов по Запорожской области

За сутки захватчики 256 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 8 населенных пунктов, сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Враг нанес 5 авиационных ударов по Гуляйполю, Роботиному и Малой Токмачке.

81 БПЛА разной модификации атаковали Беленькое, Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку и Малые Щербаки. 9 обстрелов РСЗО накрыли Левадное и Роботино.

Также 161 артобстрел нанесен по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного и Малиновки.

За сутки поступило 13 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

Захватчики атаковали Купянский район Харьковщины

Враг обстрелял около 15 населенных пунктов Харьковщины, сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В частности, в 01:40 под вражеским обстрелом оказалась Кругляковка – загорелся частный дом.

В 01:41 захватчики ударили управляемыми авиационными бомбами по Глушковке, в результате чего повреждения получили восемь частных домовладений и автоприцеп.

За прошедшие сутки российская армия била из авиации по Веселому, Белому Колодцу, Волчанску и Кирилловке. Из минометов и артиллерии враг за сутки обстрелял около 15 населенных пунктов области, в том числе Ветеринарное, Кудеевка и Гатище.

Вечером 24 апреля российская армия дважды атаковала из реактивных систем залпового огня Слобожанское Харьковского района - в 21:40 и в 22:37. В результате первого обстрела повреждения получили два частных дома, в результате второго – загорелся частный дом.

Около 15:00 захватчики нанесли удар по Волчанску. Вражеским обстрелом разрушен магазин, повреждены три частных дома и столько же хозяйственных построек, гараж, здания аптеки и кафе.

В 14:25 российские войска ударили КАБами по Чугуевскому району. В Белом Колодце вражеским ударом повреждены двухэтажный многоквартирный дом, частный дом и две хозяйственные постройки.

В Кирилловке повреждения получили здание лицея и поселкового совета, двухэтажный многоквартирный дом, шесть частных домов и три хозяйственных постройки.

Армия РФ трижды обстреляла приграничные районы Сумщины

Российская армия ночью и утром 25 апреля трижды обстреляла пограничные территории и населенные пункты Сумской области, прогремели всего 14 взрывов.

Об этом Сумская областная военная администрация сообщила в Фейсбуке.

На территории Белопольской общины зафиксировано шесть взрывов.

Под минометным огнем захватчиков оказалась Юноковская община – произошло пять взрывов. На нее же враг сбросил с беспилотника также три боеприпаса, что повлекло еще три взрыва.

Российские войска обстреляли две общины на Черниговщине

Российские войска из минометов и ствольной артиллерии обстреляли Сновскую и Семеновскую общины Черниговской области.

Об этом в Фейсбуке сообщило Северное региональное управление пограничной службы.

"В течение суток российские войска нанесли удары из минометов и ствольной артиллерии по Черниговской области. Зафиксировано 24 взрыва", - отмечается в сообщении.

Так, в Семеновской общине зафиксировано 19 взрывов (приходов, вероятно, из миномета 120 мм и ствольной артиллерии) в направлении н.п. Хотиевка и Леоновка. В Сновской – 5 взрывов (приходов, вероятно, из миномета 120 мм) в направлении н.п. Хреновка и Клюсы.

Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения не поступала.

Захватчики обстреляли Куцурубскую общину в Николаевской области

В четверг, 25 апреля, российские войска совершили ряд артиллерийских обстрелов Куцурубской общины Николаевской области, повреждены дома, сообщает Николаевская областная государственная администрация.

Ночью в 01:58 и в 02:15 в результате вражеских артиллерийских обстрелов в Дмитровке Куцурубской общины были повреждены частные дома и опора линии электропередачи. Пострадавших нет.

Россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донбасса

Как сообщает Донецкая ОВА, в Марьинской общине 1 человек ранен и 1 дом поврежден в Красногоровке, обстреляны Антоновка, Екатериновка и Константиновка. В Очеретинской общине ранен человек в Соловьевом. В Кураховской общине под огнем Курахово, Острое и Островское. В Доброполье ранены 2 человека, повреждены частные дома и многоэтажки, объекты социальной сферы.

В Лиманской общине разрушены 3 дома в Заречном, поврежден дом в Торском.

В Часовоярской общине повреждены 9 частных домов, 2 многоэтажки и нежилое помещение. В Торецке поврежден дом. В Северске повреждены 4 дома и нежилое сооружение.