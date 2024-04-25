РФ атакувала ракетами Черкащину, на Дніпропетровщині пошкоджений газопровід: ситуація у регіонах

Російська окупаційна армія вранці 25 квітня атакувала ракетою Черкаську область. Унаслідок цього є пошкодження об'єкта критичної інфраструктури, постраждали 6 людей.

РФ атакувала Черкащину

Російські війська зранку атакували Черкаську область, повідомив очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"По швидкісній повітряній цілі відпрацював комплексний захист ППО", – зазначив він.

За попередньою інформацією, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури в Черкаському районі. Крім цього, постраждали 6 людей.

Міський голова Сміли Сергій Ананко уточнив, що удар був по місту Сміла. Всі системи життєдіяльності у місті продовжують працювати у штатному режимі, на місці події працюють відповідальні служби.

Армія РФ атакувала Дніпропетровщину, пошкоджений газопровід

Уночі ворог знову обстріляв Нікопольщину на Дніпропетровщині, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Вночі агресор тричі обстрілював Нікопольщину. Артилерійським вогнем накривав сам Нікополь, Марганець і Червоногригорівську громаду”, - написав він.

За його словами, унаслідок атаки сталося загоряння газогону, пошкоджені два приватні будинки, теплиця, понівечений пам'ятник, лінії електропередач та стовп вуличного освітлення.

Люди не постраждали. За уточненою інформацією, через падіння уламків збитої ракети на Синельниківщині понівечена приватна оселя. Ніхто не постраждав.

На Херсонщині троє поранених

Російські війська минулої доби здійснили обстріли 10 населених пунктів Херсонської області, повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

Ворог обстрілював Антонівку, Кізомис, Ромашкове, Інженерне, Садове, Берислав, Качкарівку, Ольгівку, Осокорівку і Херсон.

Пошкоджені багатоповерхівка та приватний будинок. Були зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури, приватні автомобілі та газогін.

Через російську агресію троє людей дістали поранення.

Окупанти завдали 256 ударів по Запорізькій області

Упродовж доби загарбники 256 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог завдав 5 авіаційних ударів по Гуляйполю, Роботиному та Малій Токмачці.

81 БПЛА різної модифікації атакували Біленьке, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку та Малі Щербаки. 9 обстрілів РСЗВ накрили Левадне та Роботине.

Також 161 артобстріл завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

За добу надійшло 13 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

Загарбники атакували Куп'янський район Харківщини

Ворога обстріляв близько 15 населених пунктів Харківщини, повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Зокрема, о 01:40 під ворожим обстрілом опинилася Кругляківка – загорівся приватний будинок.

О 01:41 загарбники вдарили керованими авіаційними бомбами по Глушківці, унаслідок чого пошкоджень зазнали вісім приватних домоволодінь й автопричеп.

Минулої доби російська армія била з авіації по Веселому, Білому Колодязю, Вовчанську й Кирилівці. Із мінометів й артилерії ворог за добу обстріляв близько 15 населених пунктів області, серед них – Ветеринарне, Кудіївка й Гатище.

Зокрема, увечері 24 квітня російська армія двічі атакувала з реактивних систем залпового вогню Слобожанське Харківського району – о 21:40 й о 22:37. Унаслідок першого обстрілу пошкоджень зазнали два приватні будинки, унаслідок другого – загорівся приватний будинок.

Близько 15:00 загарбники завдали удару по Вовчанську. Ворожим обстрілом зруйнована крамниця, пошкоджені три приватні будинки й стільки ж господарчих споруд, гараж, будівлі аптеки і кафе.

О 14:25 російські війська вдарили КАБами по Чугуївському району. У Білому Колодязі ворожим ударом пошкоджені двоповерховий багатоквартирний будинок, приватний будинок та дві господарчі споруди.

У Кирилівці пошкоджень зазнали будівлі ліцею й селищної ради, двоповерховий багатоквартирний будинок, шість приватних будинків і три господарчі споруди.

Армія РФ тричі обстріляли прикордоння Сумщини

Російська армія вночі та зранку 25 квітня тричі обстріляла прикордонні території й населені пункти Сумської області, пролунали загалом 14 вибухів.

Про це Сумська обласна військова адміністрація повідомила у Фейсбуці.

Ворожого обстрілу зі станкових гранатометів типу СПГ зазнала Білопільська громада. На її території зафіксовані шість вибухів.

Під мінометним вогнем загарбників опинилася Юнаківська громада – сталися п'ять вибухів. На неї ж ворог скинув з безпілотника також три боєприпаси типу ВОГ, що спричинило ще три вибухи.

Російські війська обстріляли дві громади на Чернігівщині

Російські війська з мінометів та ствольної артилерії обстріляли Сновську та Семенівську громади Чернігівської області.

Про це у Фейсбуці повідомило Північне регіональне управління прикордонної служби.

"Упродовж доби російські війська завдали ударів з мінометів та ствольної артилерії по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 24 вибухи", - зазначається у повідомленні.

Так, у Семенівській громаді зафіксовано 19 вибухів (приходів, ймовірно, з міномета 120 мм та ствольної артилерії) в напрямку н.п. Хотіївка та Леонівка. У Сновській - 5 вибухів (приходів, ймовірно, з міномета 120 мм) в напрямку н.п. Хрінівка і Клюси.

Інформація про загиблих та поранених внаслідок обстрілів серед місцевого населення не надходила.

Загарбники обстріляли Куцурубську громаду на Миколаївщині

У четвер, 25 квітня, російські війська здійснили низку артилерійських обстрілів Куцурубської громади Миколаївської області, пошкоджені будинки, повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

Уночі о 01:58 та о 02:15 внаслідок ворожих артилерійських обстрілів у Дмитрівці Куцурубської громади було пошкоджено приватні будинки та опора лінії електропередачі. Постраждалих немає.