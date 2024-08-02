Шпионка в 4К: Юрий Голик показал полет нового дрона-разведчика STING Mini Max

Украинские разработчики продолжают выпускать для фронта новые модели дронов. Недавно команда инженеров Юрия Голыка представила разведчик STING Mini Max. Среди его уникальных способностей – особые функции для упрощенного пилотирования, неуязвимость к РЭБ и качественное шпионство за оккупантами в качестве 4К. Чем еще дрон-разведчик может помочь нашим защитникам – дальше.

Продолжительность полета беспилотника составляет 40 минут, а радиус его вылета при этом может достигать 18 км. Все это время ему не могут повредить вражеские «глушилки» – замечая манипуляции средств РЭБ, Mini Max автоматически перенастраивается на другую частоту. Это особенная черта у всех камикадзе, бомберов и ретрансляторов, созданных инженерами в рамках модельного ряда STING.

Еще одна особенность Mini Max – удобство управления. Операторы, попытавшиеся им управлять подметили схожий комфорт с Mavic, ведь большинство привыкло к этому распространенному на фронте коптеру. Чтобы сделать работу операторов еще более легкой, конструкторы встроили в беспилотник несколько функций по автоматическому управлению полетами. STING Mini Max может удерживать высоту и точку, при необходимости зависая в пространстве. Также настройки дрона позволяют использовать и полный автопилот – полет за миссией. В этом случае он двигается по маршруту, который ему задали раньше времени.

Разведчик оборудован двумя видеокамерами. Курсовая, работающая на альтернативной чистоте и аналоговая, позволяет контролировать полет. А вот подробное изучение территорий, над которыми пролетел Mini Max, гарантирует цифровая камера в 4К, работающая чисто на запись. В случае, если операторы не хотят выдать врагу стартовый пункт миссии, дрон может начать полет по маршруту без включения камеры.

«Коммуникуя с военными, мы знаем, какие дроны и для каких целей им нужны. Все наши модели – результат технологического поиска с поправками по запросу «пользователя». Маленький выносливый разведчик с бесперебойной связью именно такой, как нужно для надежного наблюдения за врагом», — отмечает Юрий Голик.