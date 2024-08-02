Шпигування в 4К: Юрій Голик показав політ нового дрона-розвідника STING Mini Max

Українські розробники продовжують випускати для фронту нові моделі дронів. Нещодавно команда інженерів Юрія Голика представила розвідник STING Mini Max. Серед його унікальних здібностей – особливі функції для спрощеного пілотування, невразливість до РЕБ і якісне шпигування за окупантами в якості 4К. Чим ще дрон-розвідник може допомогти нашим захисникам – далі.

Тривалість польоту безпілотника складає 40 хвилин, а радіус його вильотів при цьому може сягати 18 км. Весь цей час йому не можуть зашкодити ворожі «глушилки» — помічаючи маніпуляції засобів РЕБ, Mini Max автоматично переналаштовується на іншу частоту. Це особлива риса у всіх камікадзе, бомберів та ретрансляторів, які створили інженери в рамках модельного ряду STING.

Ще одна особливість Mini Max – зручність управління. Оператори, які спробували ним керувати підмітили схожий комфорт з Mavic, адже більшість звикла до цього розповсюдженого на фронті коптера. Щоб зробити роботу операторів ще легшою, конструктори вбудували в безпілотник кілька функцій по автоматичному керуванню польотами. STING Mini Max може утримувати висоту й точку, за потребою зависаючи в просторі. Також налаштування дрона дозволяють використати і повний автопілот – «політ за місією». В цьому випадку він рухається за маршрутом, який йому задали завчасно.

Розвідник обладнаний двома відеокамерами. Курсова, яка працює на альтернативній чистоті і є аналоговою, дозволяє контролювати політ. А от детальне вивчення територій, над якими пролетів Mini Max, гарантує цифрова камера в 4К, яка працює суто на запис. У випадку, якщо оператори не хочуть видати ворогу стартовий пункт місії, дрон може розпочати політ за маршрутом без включення камери.

«Комунікуючи з військовими, ми знаємо, які дрони і для яких цілей їм потрібні. Тож всі наші моделі – результат технологічного пошуку з поправками на запит «користувача». Маленький витривалий розвідник з безперебійним зв’язком саме такий, як треба для надійного нагляду за ворогом», — зазначає Юрій Голик.