У нового камикадзе STING Ripper есть «иммунитет» против российских РЭБ, — Юрий Голик

Отечественные дронопроизводители продолжают представлять новые модели беспилотников. Среди недавних новинок – дрон-камикадзе STING Ripper от команды инженеров, которую сформировали предприниматель и волонтер Юрий Голик и его партнеры. Сейчас продолжаются работы по запуску серийного производства этого коптера, о чем предприниматель сообщил на своей странице в соцсети.

Для оптимизации сборки за базу для Ripper конструкторы выбрали семидюймовую раму, которую уже можно с уверенностью назвать «стандартной». Именно с нее советуют начинать тем, кто хочет научиться собирать дроны. Эту раму дополнили комплектующими, позволяющими БПЛА транспортировать до 1,5 кг взрывного груза с рабочей дистанцией в 10 км.

Особым Ripper делает не простота сборки, а то, что его не могут заглушить российские средства РЭБ. Ранее такую уникальную черту приобрели другие модели STING. Речь идет об ударном дроне Mad Max на раме в 11 дюймов и дрон-камикадзе «Призрак» — в 10 дюймов. Бомбер, в частности, уже неоднократно успешно доводил свою неуязвимость к РЭБам на фронте. Юрий Голик публиковал видеоотчеты, где наши защитники направляли коптер во враждебные цели, несмотря на работу целых трех «глушилок». Телеметрия и радиолиния этих дронов имеет усиленную защиту, поэтому украинские бойцы не теряют связь с аппаратом во время работы.

Этот маленький и необычный квадрокоптер-камикадзе может спокойно летать там, где его обычные собратья летать не могут. Такие модели позволяют нашим военным мимо радио-ловушек оккупантов успешно доставаться до их позиций и техники. На нашей земле врагу не спрятаться», — уверен предприниматель .

Юрий Голик дополнительно объявил, что в течение недели военным передадут ударные беспилотники. Речь о Mad Max из линейки STING. Их получат штурмовые формирования, например третья ОШБр, а также пограничные войска.