Новий камікадзе STING Ripper має «імунітет» проти російських РЕБ, — Юрій Голик

Вітчизняні дроновиробники продовжують презентувати нові моделі безпілотників. Серед нещодавніх новинок – дрон-камікадзе STING Ripper від команди інженерів, яку сформували підприємець і волонтер Юрій Голик та його партнери. Зараз тривають роботи із запуску серійного виробництва цього коптера, про що підприємець повідомив на своїй сторінці у соцмережі.

Для оптимізації зборки за базу для Ripper конструктори обрали семидюймову раму, яку вже можна впевнено назвати «стандартною». Саме з неї радять починати тим, хто хоче навчитись збирати дрони. Цю раму доповнили комплектуючими, які дозволяють БПЛА транспортувати до 1,5 кг вибухового вантажу з робочою дистанцією в 10 км.

Особливим Ripper робить не простота зборки, а те, що його не можуть заглушити російські засоби РЕБ. Раніше таку унікальну рису отримали інші моделі STING. Йдеться про ударний дрон Mad Max на рамі в 11 дюймів та дрон-камікадзе «Примара» — в 10 дюймів. Бомбер, зокрема, вже неодноразово успішно доводив свою невразливість до РЕБів на фронті. Юрій Голик публікував відеозвіти, де наші захисники скеровували коптер в ворожі цілі попри роботу цілих трьох «глушилок». Телеметрія і радіолінія цих дронів має посилений захист, тому українські бійці не втрачають зв’язок із апаратом під час роботи.

«Цей маленький та незвичайний квадрокоптер-камікадзе може спокійно літати там, де його звичайні «побратими» літати не можуть. Такі моделі дозволяють нашим військовим повз радіо-пастки окупантів успішно доставатись до їхніх позицій і техніки. На нашій землі ворогу не сховатись», — впевнений підприємець.

Юрій Голик додатково оголосив, що протягом тижня військовим передадуть ударні безпілотники. Мова про Mad Max з лінійки STING. Їх отримають штурмові формування, як-от третя ОШБр, а також прикордонні війська.