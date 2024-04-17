Украина впервые примет участие в учениях НАТО по киберобороне

Представители Украины примут участие в Locked Shields 2024 – это крупнейшие в мире реалистичные учения по киберобороне, подчеркивающие обязательство глобального сообщества бороться с киберугрозами.

Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины.

В сообщении Совета говорится, что организованные Объединенным центром передовых технологий по киберобороне НАТО (NATO CCDCOE) эти ежегодные учения выходят за рамки традиционных киберупражнений, так как в них привлекаются эксперты из разных областей по противодействию киберугрозам.

В СНБО отмечают, что в 2024 году около 4000 экспертов более чем из 40 стран объединят усилия в симулированной среде во время Locked Shields, чтобы защитить инфраструктуру вымышленной нации и ее страны.

"Им придется столкнуться с рядом вызовов, воспроизводящих сложность киберобороны в реальном мире, включая критическое мышление, принятие стратегических решений, юридические аспекты, коммуникацию в кризисных ситуациях и стратегическое планирование. Все это направлено на укрепление их возможностей в киберобороне", - рассказали в ведомстве.

При этом сильная сторона учений состоит в комплексном подходе, сочетающем технические навыки со стратегическими, юридическими и коммуникационными знаниями для разработки разносторонней оборонной стратегии. Участники призывают использовать свои коллективные навыки, способствуя созданию среды, где сотрудничество является ключом к преодолению сложных вызовов кибербезопасности.

В СНБО отметили, что расширение привлечения к участию разных стран и партнеров демонстрирует глобальный охват и важность Locked Shields 2024, что свидетельствует о важной роли этих учений в усилении международного сотрудничества в области киберобороны. Locked Shields как платформа позволяет странам обмениваться передовым опытом, внедрять инновационные стратегии и совместно улучшать свои возможности по реагированию на киберинциденты.

"Эти учения являются демонстрацией мощи международного сотрудничества, преодолевая границы, объединяя сообщество из разных экспертов государственного, частного секторов и ученых. Мы благодарны за самоотверженность и опыт наших союзников и всех наших партнеров, которые имеют решающее значение для построения резильентной глобальной киберобороны", – заявил руководитель учений НАТО CCDCOE подполковник Урмет Томп.

Стоит добавить, что с момента своего основания в 2010 году CCDCOE, Locked Shields превратились в крупнейшие реалистичные учения по киберобороне во всем мире, установив стандарт международного сотрудничества и всесторонней киберготовности.

О NATO CCDCOE

CCDCOE – это аккредитованный хаб знаний НАТО, расположенный в Таллинне (Эстония). Он предлагает уникальный междисциплинарный подход к наиболее актуальным вопросам киберобороны. Сердцем CCDCOE является всесторонняя группа международных экспертов по военным, правительственным, академическим и промышленным кругам, которые представляют 39 стран-спонсоров и стран-участников. CCDCOE поощряет и поддерживает процесс интеграции кибербезопасности в НАТО и национальном управлении и развитие возможностей в их тесно связанных отраслях, включая технологии, стратегические исследования, операции и право. CCDCOE также отвечает за определение и координацию образовательных и обучающих решений в области операций по киберобороне для всех органов НАТО в Альянсе.

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