Украинские дроны становятся сильнее благодаря локальному производству комплектующих, — Юрий Голик

Украина активно локализует производство дронов и комплектующих для них. Это не только способствует экономике страны, но повышает эффективность производства. Об этом рассказал предприниматель и волонтер Юрий Голик в интервью на канале " Украина сейчас ". Он подробно объяснил, как этот процесс происходит и какие преимущества он приносит Украине.

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"Мы не должны ничего закупать за границей, если можем производить это в Украине", – подчеркнул Юрий Голик. По его словам, с начала войны многие комплектующие привозили из Китая, но сейчас все большее из них производятся на местном уровне. Это не только создает новые рабочие места, но и способствует развитию национальной экономики, поскольку работники тратят заработанные средства на товары и услуги, тем самым поддерживая местный бизнес. Кроме того, уплата налогов с производственных предприятий и их работников увеличивает поступление в государственный бюджет.

"Это рабочие места, это налоги, это люди, чем-то занятые, и это приобщение каждого к победе", - подчеркнул Юрий Голик, описывая экономические выгоды от локализации производства.

Локализация производства комплектующих для дронов стала возможной благодаря сотрудничеству со многими местными предприятиями и производителями. Голик отметил, что с каждым месяцем уровень украинских комплектующих становится лучше, и это позволяет снизить зависимость от импорта. "Экономическая модель, когда есть локализация, верна. Все, что мы можем произвести внутри страны, мы должны производить здесь," – сказал он.

Локализация усиливает обороноспособность страны. Украинские дроны, уже продемонстрировавшие свою эффективность на поле боя, становятся еще более надежными благодаря использованию местных комплектующих. Это позволяет более оперативно реагировать на нужды военных и вносить необходимые изменения в конструкцию дронов.

Голик уверен, что после окончания войны Украина сможет стать одним из ведущих производителей дронов в мире. Он отметил, что несколько крупных украинских компаний планируют уже выход на международный рынок. "После победы в этой войне Украина будет крупнейшим производителем дронов в мире", – прогнозирует украинский предприниматель и волонтер.

Локализация производства комплектующих для дронов в Украине приносит значительные преимущества как экономические, так и производственные. Создание рабочих мест, уменьшение зависимости от иностранных поставщиков, повышение качества продукции и эффективности производства – это способствует укреплению экономики страны и повышению ее обороноспособности. Украина продолжает уверенно развивать собственное производство и технологии, что важно для нашей победы.

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