Українські дрони стають сильнішими завдяки локальному виробництву комплектуючих, — Юрій Голик

Україна активно локалізує виробництво дронів та комплектуючих для них. Це не лише сприяє економіці країни, але й підвищує ефективність виробництва. Про це розповів підприємець та волонтер Юрій Голик в інтерв'ю на каналі " Україна зараз ". Він детально пояснив, як цей процес відбувається і які переваги він приносить для України.

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"Ми не повинні нічого закуповувати за кордоном, якщо можемо виробляти це в Україні," – підкреслив Юрій Голик. За його словами, з початку війни багато комплектуючих привозили з Китаю, але зараз все більше з них виробляються на місцевому рівні. Це не тільки створює нові робочі місця, але й сприяє розвитку національної економіки, оскільки працівники витрачають зароблені кошти на товари та послуги, підтримуючи тим самим місцевий бізнес. Крім того, сплата податків з виробничих підприємств та їхніх працівників збільшує надходження до державного бюджету.

"Це робочі місця, це податки, це люди, котрі чимось зайняті, і це долучення кожного до перемоги," – підкреслив Юрій Голик, описуючи економічні вигоди від локалізації виробництва.

Локалізація виробництва комплектуючих для дронів стала можливою завдяки співпраці з багатьма місцевими підприємствами та виробниками. Голик зазначив, що з кожним місяцем рівень українських комплектуючих стає кращим, і це дозволяє зменшити залежність від імпорту. "Економічна модель, коли є локалізація, є правильною. Все, що ми можемо виробити всередині країни, ми повинні виробляти тут," – сказав він.

Локалізація посилює обороноздатність країни. Українські дрони, які вже продемонстрували свою ефективність на полі бою, стають ще надійнішими завдяки використанню місцевих комплектуючих. Це дозволяє оперативніше реагувати на потреби військових та вносити необхідні зміни у конструкцію дронів.

Голик впевнений, що після закінчення війни Україна зможе стати одним з провідних виробників дронів у світі. Він зазначив, що кілька великих українських компаній вже планують вихід на міжнародний ринок. "Після перемоги у цій війні Україна буде найбільшим виробником дронів у світі," – прогнозує український підприємець та волонтер.

Локалізація виробництва комплектуючих для дронів в Україні приносить значні переваги, як економічні, так і виробничі. Створення робочих місць, зменшення залежності від іноземних постачальників, підвищення якості продукції та ефективності виробництва – все це сприяє зміцненню економіки країни та підвищенню її обороноздатності. Україна продовжує впевнено розвивати власне виробництво і технології, що є важливим для нашої перемоги.

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