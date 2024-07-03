STING Spider: український ретранслятор для дронів тепер з імунітетом до РЕБ

Українські інженери створили черговий невразливий для РЕБів дрон. Завдання STING Spider – посилювати сигнал для своїх супутників, камікадзе та бомберів. Але його автори, команда розробників, яку сформував підприємець і волонтер Юрій Голик, подарували Spider здатність ще й самому переносити вантажі до 2 кг.

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Наскільки вдало пройшли нещодавні тестові вильоти “павука”, Юрій Голик повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Ретранслятор Spider поповнив лінійку безпілотників STING, які раніше створила команда Голика. Він супроводжуватиме в польоті камікадзе та бомбери. Всі вони мають фамільну рису – підвищений захист ліній зв’язку й керування, що дозволяє віртуозно обходити радіолокаційні пастки і досягати цілі.

Ця характеристика коптерів вже перевірена на фронті, і Юрій Голик неодноразово публікував відео вибухової роботи стійких до РЕБів STING. Spider створений в якості супутника, що посилює їхній зв’язок з пілотом. Також він має власну лінію керування радіусом 50 км.

Під час тестувань розробники пересвідчились – STING Spider дуже слухняний і добре відгукується на команди пілотів. Після використання дрона вони розповіли – керування дроном дуже просте, і навіть людина без льотного досвіду одразу зможе приборкати безпілотник.

Під час тестувань розробники пересвідчились – STING Spider дуже слухняний і добре відгукується на команди пілотів

Час польоту Spider становить близько сорока хвилин. Яку задачу він буде виконувати в цей період, залежить від цілі місії. Він може зависнути над позиціями окупантів або ж супроводжувати ударні дрони в їхніх бойових вильотах. Якщо ж "павук" відправлять в супутники до камікадзе, то таких коптерів він може супроводжувати одразу декілька.

"Тестування всіх наших новинок – за замовчуванням. Проводимо прискіпливо, багато, за різних умов. Головне – бути на 100% впевненими в ефективності дронів. Наші захисники отримують лише гарантовано якісні і безвідмовні коптери. Spider показує себе чудово. Тож незабаром дрон-ретранслятор вже буде в зоні бойових дій", – розповів Юрій Голик.

Раніше ми писали про нову раму для потужного бомбера STING Mad Max на базі Gladiator, яка витримала вільне падіння з висоти сотні метрів.