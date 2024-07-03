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STING Spider: украинский ретранслятор для дронов теперь с иммунитетом к РЭБ
Украинские инженеры создали очередной неуязвимый для РЭБов дрон. Задача STING Spider – усиливать сигнал для своих спутников, камикадзе и бомберов. Но его авторы, команда разработчиков, сформированная предпринимателем и волонтером Юрием Голиком, подарили Spider способность еще и самому переносить грузы до 2 кг.
Насколько удачно прошли недавние тестовые вылеты паука, Юрий Голик сообщил на своей странице в Facebook.
Ретранслятор Spider пополнил линейку беспилотников STING, ранее созданную командой Голика. Он будет сопровождать в полете камикадзе и бомберы. Все они имеют фамильную черту – повышенную защиту линий связи и управления, что позволяет виртуозно обходить радиолокационные ловушки и достигать цели.
Эта характеристика коптеров уже проверена на фронте, и Юрий Голик неоднократно публиковал видео взрывной работы устойчивых к РЭБам STING. Spider создан в качестве спутника, усиливающего их связь с пилотом. Также он имеет свою линию управления радиусом 50 км.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Во время тестирования разработчики убедились – STING Spider очень послушный и хорошо отзывается на команды пилотов. После использования дрона они рассказали – управление дроном очень простое, и даже человек без летного опыта сразу сможет обуздать беспилотник.
Время полета Spider составляет около сорока минут. Какую задачу он будет выполнять в этот период, зависит от цели миссии. Он может зависнуть над позициями окупантов или сопровождать ударные дроны в их боевых вылетах. Если же паук отправят в спутники в камикадзе, то таких коптеров он может сопровождать сразу несколько.
"Тестирование всех наших новинок – по умолчанию. Проводим придирчиво, много, при разных условиях. Главное – быть на 100% уверенными в эффективности дронов. Наши защитники получают только гарантированно качественные и безотказные коптеры. Spider показывает себя замечательно. Так что вскоре дрон-ретранслятор уже будет в зоне боевых действий", – рассказал Юрий Голик.
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