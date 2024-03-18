В Кировоградской области дронами повреждены объекты инфраструктуры, в Кривом Роге обломки упали на многоэтажку: ситуация в регионах

Ночью 18 марта российская армия запустила по Украине дроны. В Кривом Роге обломки сбитых БПЛА упали на пятиэтажку, возник пожар. Также оккупанты нанесли ракетный удар по пожарной части в Харьковской области, пострадал спасатель. В Николаеве зафиксировали несколько прилетов, в результате чего 1 человек погиб, 9 пострадали.

ПВО уничтожило 17 из 22 дронов

Как сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины, в ночь на 18 марта враг атаковал пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 Харьковскую область, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 – Сумскую область и 22 ударными БПЛА типа Shahed (районы пусков беспилотников – Приморско-Ахтарск, РФ).

В результате боевой работы сбиты 17 дронов типа Shahed в пределах Киевской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Ровенской областей.

В Кривом Роге обломки сбитых БПЛА упали на пятиэтажку

В Кривом Роге обломки сбитых российских дронов упали на пятиэтажку, возник пожар, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Поздно вечером защитники неба сбили два "Шахеда" в Криворожском районе. В Кривом Роге обломки упали на пятиэтажку. Произошел пожар, который спасатели обуздали. Поврежденная крыша. Впрочем, сами квартиры целые. Никто не пострадал", – отметил он.

Лысак добавил, что взрывотехники уже изъяли часть вражеского железа.

Также войска РФ трижды за ночь обстреляли Никопольский район, пострадали три общины.

"Трижды агрессор обстреливал Никопольщину. Из артиллерии целил по Марганецкому, Мировскому и Красногригоревскому общинам. Разрушен частный дом. Изуродованы 2 хозяйственные постройки, авто, гаражи, теплицы. Задело линию электропередач и газопровод. Погибших и раненых нет", - сообщил Лысак.

На Хмельнитчине во время атаки дронов пострадала женщина

В Хмельницкой области ночью во время воздушной тревоги силы ПВО обезвредили один вражеский беспилотник. В результате атаки дронов пострадала женщина, ее госпитализировали.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

"Сегодня ночью, во время сигнала Воздушная тревога, в пределах области силы ПВО ВСУ обезвредили один БПЛА типа "Shahed". В результате атаки пострадала жительница области 1976 года рождения. Ее госпитализировали в больницу с травмой правого плеча и лица. Оказывается медицинская помощь. Угрозы ее жизни нет”, - говорится в сообщении.

По словам Тюрина, также поврежден частный дом.

В Кировоградской области в результате атаки дронов повреждены объекты инфраструктуры

В Александрийском районе Кировоградской области в результате атаки российских дронов повреждены частные промышленные объекты и жилые дома. Об этом в Телеграмме сообщают Силы обороны юга Украины.

Отмечается, российские войска снова совершили массированную дроновую атаку несколькими волнами.

Один беспилотник Shahed-131/136 ПВО сбила над Запорожской областью, два – над Криворожским районом Днепропетровской области.

В Александрийском районе в результате попаданий повреждены частные промышленные объекты и жилые дома вокруг. Взрывной волной нарушено остекление, обломки беспилотников повредили крыши. Информация о пострадавших не поступала.

Захватчики обстреляли пожарную часть в Харьковской области

Как сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, враг обстрелял около 15 населенных пунктов Харьковщины.

Сегодня утром в с. Новоосиново Купянского района совершен вражеский обстрел. Травмирован 62-летний мужчина, ему оказывается медпомощь.

Также ночью враг нанес удар КАБ по пожарной части в с. Белый Колодец Чугуевского района. В результате удара получили повреждения здания пожарной части. Повреждены 4 пожарно-спасательных автомобиля. Легкую травму получил 29-летний водитель автомобиля, без госпитализации.

Кроме того, в г. Волчанск в результате вражеского артобстрела горела крыша частного дома, гараж, хозяйственные постройки, и два автомобиля. Ранения получил 72-летний местный житель. Медпомощь оказали на месте.

В селе Ковшаровка Купянского района в результате обстрела повреждено остекление окон в 5-ти жилых домах. Выбиты окна в двух учебных заведениях. Пострадала 60-летняя женщина: острая реакция на стресс без госпитализации.

В результате вражеского обстрела с С-300 с. Бугаевка Чугуевского района ранения получили двое работников бригады экстренной медицинской помощи, мужчины в возрасте 26 и 56 лет. Они госпитализированы в областной центр в состоянии средней тяжести.

Россияне ударили баллистикой по Николаеву: 1 человек погиб, 9 пострадавших

В результате вчерашнего ракетного удара по городу Николаев в больнице погиб один человек, еще 9 - получили ранения, из них двое детей. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, гражданские автомобили. Также разрушены участки наружной сети, часть трамвайных путей и контактной сети. Сейчас продолжаются восстановительные работы.

Войска РФ атаковали 18 населенных пунктов в Херсонской области

За прошедшие сутки российские захватчики совершили обстрелы 18 населенных пунктов Херсонской области, один человек получил ранения, сообщил председатель областной государственной администрации Александр Прокудин.

По его словам, россияне обстреливали Берислав, Приднепровское, Львове, Садовое, Нововоронцовку, Красный Маяк, Гавриловку, Новоалександровку, Дудчаны, Тягинку, Антоновку, Янтарное, Понятовку, Киселевку, Ивановку, Приднепровское, Кизомис и Херсон.

Повреждены три многоэтажки, 9 частных домов, припортовая инфраструктура, газовая заправочная станция, автосервисное предприятие и автомобиль.

Захватчики ночью и утром 24 раза обстреляли Сумщину

Российские военные ночью и утром совершили 24 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумщины, сообщает Сумская ОВА в Телеграмме.

"Ночью и утром россияне совершили 24 обстрела приграничных территорий и населённых пунктов Сумской области. Зафиксировано 144 взрыва. Обстрелы подверглись Николаевская, Юнаковская, Краснопольская, Белопольская, Миропольская, Великописаревская, Поповская, Середино-Будская, Эсманьская, Свеская общины", - говорится в сообщении.

Враг нанес 458 ударов по Запорожской области

458 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области нанес враг в течение суток, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, военнослужащие РФ совершили авиационный удар по Роботиному, 7 РСЗО-обстрелов Малой Токмачки и Роботино, 94 БПЛА атаковали Гуляйполе, Новоданиловку, Новоандреевку, Новодаровку, Малиновку, Роботино, Малую Токмачку, Железнодорожное и Волшебное.

356 артударов нанесено по территории Гуляйполя, Роботиного, Малиновки, Малой Токмачки, Новоданиловки, Левадного, Новоандреевки и Новодаровки.

За сутки поступило 3 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

В Донецкой области авиабомбой разрушена двухэтажка

Всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщает Донецкая ОВА.

В Красногоровке авиабомбой разрушена двухэтажка. В Горняке Кураховской общины повреждены 3 пятиэтажки. В Мирнограде ранены 2 человека.

Также многочисленные обстрелы подверглись окрестностям Лиманской и Константиновской общин — без жертв.

В Часовоярской общине повреждены 4 многоэтажки. В Серебрянке Северской общины поврежден дом. В Звановской общине обстреляны Переездное и Верхнекаменное, в Соледарской - Раздолевка и Федоровка.