На Кіровоградщині дронами пошкоджені об'єкти інфраструктури, в Кривому Розі уламки впали на багатоповерхівку: ситуація у регіонах

Вночі 18 березня російська армія запустила по Україні дрони.У Кривому Розі уламки збитих БПЛА впали на п'ятиповерхівку, виникла пожежа.Також окупанти завдали ракетного удару по пожежній частині в Харківській області, постраждав рятувальник. У Миколаєві зафіксували декілька прильотів, унаслідок чого 1 людина загинула, 9 постраждали.

ППО знищила 17 із 22 дронів

Як повідомляють Повітряні сили Збройних сил України, у ніч на 18 березня ворог атакував п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 Харківську область, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 - Сумську область і 22 ударними БПЛА типу Shahed (райони пусків безпілотників – Приморсько-Ахтарськ, РФ).

В результаті бойової роботи збиті 17 дронів типу Shahed у межах Київської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької, Рівненської областей.

У Кривому Розі уламки збитих БПЛА впали на п'ятиповерхівку

У Кривому Розі уламки збитих російських дронів впали на п'ятиповерхівку, виникла пожежа, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Пізно ввечері оборонці неба збили два "Шахеди" у Криворізькому районі. У Кривому Розі уламки впали на п'ятиповерхівку. Сталася пожежа, яку рятувальники приборкали. Пошкоджений дах. Втім, самі квартири цілі. Ніхто не постраждав", - зазначив він.

Лисак додав, що вибухотехніки вже вилучили частину ворожого залізяччя.

Також війська РФ тричі за ніч обстріляли Нікопольський район, постраждали три громади.

"Тричі агресор обстрілював Нікопольщину. З артилерії цілив по Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах. Зруйнований приватний будинок. Понівечені 2 господарські споруди, авто, гаражі, теплиці. Зачепило лінію електропередач та газогін. Загиблих і поранених немає", - повідомив Лисак.

На Хмельниччині під час атаки дронів постраждала жінка

У Хмельницькій області вночі під час повітряної тривоги сили ППО знешкодили один ворожий безпілотник. Внаслідок атаки дронів постраждала жінка, її госпіталізували.

Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

“Сьогодні вночі, під час сигналу “Повітряна тривога”, в межах області сили ППО ЗСУ знешкодили один БпЛА типу “Shahed”. Внаслідок атаки постраждала жителька області 1976 року народження. Її госпіталізували до лікарні з травмою правого плеча та обличчя. Надається медична допомога. Загрози її життю немає”, - йдеться в повідомленні.

За словами Тюріна, також пошкоджено приватний будинок.

На Кіровоградщині внаслідок атаки дронів пошкоджені об'єкти інфраструктури

В Олександрійському районі Кіровоградської області внаслідок атаки російських дронів пошкоджені приватні промислові об'єкти і житлові будинки. Про це в Телеграмі повідомляють Сили оборони півдня України.

Зазначається, російські війська знову здійснили масовану дронову атаку декількома хвилями.

Один безпілотник Shahed-131/136 ППО збила над Запорізькою областю, два - над Криворізьким районом Дніпропетровської області.

В Олександрійському районі внаслідок влучань пошкоджені приватні промислові об'єкти і житлові будинки навколо. Вибуховою хвилею порушене скління, уламки безпілотників побили дахи. Інформація про постраждалих не надходила.

Загарбники обстріляли пожежну частину на Харківщині

Як повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, ворог обстріляв близько 15 населених пунктів Харківщини.

Сьогодні вранці у с. Новоосинове Куп'янського району здійснено ворожий обстріл. Травмований 62-річний чоловік, йому надається меддопомога.

Також вночі ворог завдав удару КАБ по пожежній частині у с. Білий Колодязь Чугуївського району. У результаті удару пошкоджень зазнала будівля пожежної частини. Пошкоджені 4 пожежно-рятувальні автомобілі. Легку травму отримав 29-річний водій автівки, без госпіталізації.

Крім того, у м. Вовчанськ внаслідок ворожого артобстрілу горів дах приватного будинку, гараж, господарчі споруди, та два автомобілі. Поранення отримав 72-річний місцевий житель. Меддопомогу надали на місці.

У селі Ківшарівка Куп'янського району внаслідок обстрілу пошкоджено скління вікон у 5-ти житлових будинках. Вибито вікна у двох закладах освіти. Постраждала 60-річна жінка: гостра реакція на стрес, без госпіталізації.

Внаслідок ворожого обстрілу з С-300 с. Бугаївка Чугуївського району поранення отримали двоє працівників бригади екстреної медичної допомоги, чоловіки віком 26 та 56 років. Вони госпіталізовані до обласного центру у стані середньої тяжкості.

Росіяни вдарили балістикою по Миколаєву: 1 людина загинула, 9 постраждалих

Внаслідок вчорашнього ракетного удару по місту Миколаїв у лікарні загинула одна людина, ще 9 - отримали поранення, з них двоє дітей. Постраждалим надається необхідна медична допомога, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, цивільні автомобілі. Також зруйновані ділянки мережі зовнішнього освітлення, частина трамвайних колій та контактної мережі. Зараз тривають відновлювальні роботи.

Війська РФ атакували 18 населених пунктів на Херсонщині

Минулої доби російські загарбники здійснили обстріли 18 населених пунктів Херсонської області, одна людина зазнала поранень, повідомив голова обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, росіяни обстрілювали Берислав, Наддніпрянське, Львове, Садове, Нововоронцовку, Червоний Маяк, Гаврилівку, Новоолександрівку, Дудчани, Тягинку, Антонівку, Янтарне, Понятівку, Киселівку, Іванівку, Придніпровське, Кізомис і Херсон.

Пошкоджені три багатоповерхівки, 9 приватних будинків, припортова інфраструктура, газова заправна станція, автосервісне підприємство та автомобіль.

Загарбники вночі та вранці 24 рази обстріляли Сумщину

Російські військові вночі та вранці здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумщини, повідомляє Сумська ОВА в Телеграмі.

"Вночі та зранку росіяни здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 144 вибухи. Обстрілів зазнали Миколаївська, Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Миропільська, Великописарівська, Попівська, Середино-Будська, Есманьська, Свеська громади", - йдеться в повідомленні.

Ворог завдав 458 ударів по Запорізькій області

458 ударів по 10-ти населених пунктах Запорізької області завдав ворог впродовж доби, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, військовослужбовці РФ здійснили авіаційний удар по Роботиному, 7 РСЗВ-обстрілів Малої Токмачки та Роботиного, 94 БПЛА атакували Гуляйполе, Новоданилівку, Новоандріївку, Новодарівку, Малинівку, Роботине, Малу Токмачку, Залізничне та Чарівне.

356 артударів завдано по території Гуляйполя, Роботиного, Малинівки, Малої Токмачки, Новоданилівки, Левадного, Новоандріївки та Новодарівки.

За добу надійшло 3 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

На Донеччині авіабомбою зруйновано двоповерхівку

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомляє Донецька ОВА.

У Красногорівці авіабомбою зруйновано двоповерхівку. У Гірнику Курахівської громади пошкоджено 3 п'ятиповерхівки. У Мирнограді поранено 2 людини.

Також численних обстрілів зазнали околиці Лиманської та Костянтинівської громад — без жертв.

У Часовоярській громаді пошкоджені 4 багатоповерхівки. У Серебрянці Сіверської громади пошкоджено будинок. У Званівській громаді обстріляні Переїзне і Верхньокам'янське, у Соледарській — Роздолівка і Федорівка.