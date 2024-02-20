В Полтавской области дрон попал в промышленный объект, в Сумской области в результате авиаудара двое погибших: ситуация в регионах (ФОТО)

Ночью страна-агрессор РФ атаковала восток и юг Украины дронами. В результате вражеской атаки в Кременчугском районе Полтавщины под ударом оказался промышленный объект, а над Днепром осколки сбитых БПЛА упали на дома и авто. Два человека погибли в результате утреннего удара россиян по Сумской области.

Воздушные силы уничтожили 23 вражеских дрона

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, ночью россияне выпустили по Украине две зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 из Белгородской области, управляемую авиационную ракету Х-31 из ТОТ Запорожской области и 23 ударных беспилотника типа Shahed с территории Приморско-Ахтарска.

В результате боевой работы защитникам удалось сбить все 23 "шахеда" в пределах Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Атака на Полтавщину

Как сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, этой ночью вражеские беспилотники атаковали Кременчугский район Полтавщины, там раздались звуки взрывов.

Под ударом оказался промышленный объект. Там вспыхнул пожар. Обошлось без жертв и пострадавших.

К ликвидации последствий привлекали 18 единиц техники ГСЧС и 85 человек.

Падение обломков дронов на Днепропетровщине

По данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, ночью сбили над областью два шахеда. Беспилотники приземлили в Синельниковском и Днепровском районах.

"В последнем из-за падения обломков российского смертоносного железа повреждены 3 дачных дома и 2 авто", - отметил Лысак.

Также по Марганецкой общине Никопольского района враг целил из артиллерии.

Обошлось без погибших и пострадавших.

В Сумской области двое погибших

Утром российские войска нанесли удар по Новослободской общине Конотопского района Сумской области, сообщает областная военная администрация.

"Сегодня, 20 февраля, российские террористы совершили еще одно преступление против мирного населения . В 5 часов утра враг нанес авиационно-артиллерийский удар по Новослободской общине Конотопского района", говорится в сообщении.

В результате обстрела произошел пожар в жилом доме. Пожар локализован. Обнаружены тела двух погибших, сообщили в ОВА.

Разбор завалов и поисковые работы продолжаются. Информация о последствиях обстрелов уточняется.

Россияне 43 раза атаковали Херсонщину

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, за минувшие сутки противник совершил 43 обстрела, выпустив 180 снарядов, с применением артиллерии, минометов, РСЗО, танков и БпЛА.

По городу Херсон враг выпустил 37 снарядов.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и пункт несокрушимости в Бериславском районе.

Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.

Кроме того, силам противовоздушной обороны в Херсонской области уничтожен 1 "Shahed-131/136".

В Запорожской области двое погибших

Как сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, оккупанты нанесли 435 ударов по 19 населенным пунктам области.

73 вражеских беспилотника атаковали Широкое, Гуляйполе, Железнодорожное, Новодаровку, Новоандреевку, Волшебное, Малиновку, Малую Токмачку, Охотничье и Роботино. Также рашисты совершили 48 РСЗО-обстрелов Лесного, Любицкого, Гуляйполя, Новоандреевки, Малой Токмачки и Роботиного.

314 артобстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Ровнополья, Левадного, Пятихаток, Плавней, Приморского и других городов и сел на линии огня.

В результате удара военнослужащими РФ по Приморскому и Лесному погибли два местных жителя.

За сутки поступило 13 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Армия РФ нанесла массированные удары управляемыми авиабомбами по Харьковщине

В Харьковской области российская армия за сутки обстреляла около 25 населенных пунктов, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, враг обстрелял с. Катериновка Купянского района. Повреждены помещения дома культуры, учебного заведения, автомобили, здание кафе.

Также оккупанты ударили по с. Липцы Харьковского района. Горел частный двухэтажный жилой дом и напротив одноэтажный жилой дом.

Кроме того, захватчики обстреляли из РСЗО окрестности пгт Золочев. В результате обстрела были повреждены окна в частном доме и окна в хозяйственном сооружении.

Армия РФ нанесла массированные удары управляемыми авиабомбами по г. Купянску. Повреждена многоэтажка, частный дом. Ранена женщина.

Враг обстрелял КАБами с. Ольховатка Купянского района. Попал в частное домовладение. Из-под завалов деблокирована 74-летняя женщина, ей оказана медпомощь в больнице.

Оккупанты артиллерией обстреляли с. Александровка Богодуховского района. Пострадали фермерское хозяйство и автомобили.

Также враг обстрелял из артиллерии г. Волчанск Чугуевского района. Повреждено предприятие. Пострадали два гражданских сотрудника охраны: мужчины 37 и 35 лет.

В Донецкой области повреждены дома

Всего за сутки россияне 5 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуированы 117 человек, в том числе 17 детей, сообщили в Донецкой ОВА.

Под огнем врага были Красногоровка, Константиновка и Екатериновка Марьинской общины.

В Часовоярской общине повреждены 8 частных домов и 2 промышленных здания. В Северской общине разрушен дом в Резниковке, поврежден дом в Северске.