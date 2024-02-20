На Полтавщині дрон влучив у промисловий обʼєкт, на Сумщині внаслідок авіаудару двоє загиблих: ситуація у регіонах (ФОТО)

Вночі країна-агресор РФ атакувала схід і південь України дронами. Внаслідок ворожої атаки у Кременчуцькому районі Полтавщини під ударом опинився промисловий об'єкт, а над Дніпром осколки збитих БПЛА впали на будинки та авто. Двоє людей загинули внаслідок ранкового удару росіян по Сумській області.

Повітряні сили знищили 23 ворожі дрони

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, вночі росіяни випустили по Україні дві зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Бєлгородської області, керовану авіаційну ракету Х-31 із ТОТ Запорізької області та 23 ударні безпілотники типу Shahed з території Приморсько-Ахтарська у РФ.

У результаті бойової роботи захисникам вдалося збити усі 23 "шахеди" в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Атака на Полтавщину

Як повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін, цієї ночі ворожі безпілотники атакували Кременчуцький район Полтавщини, там пролунали звуки вибухів.

Під ударом опинився промисловий обʼєкт. Там спалахнула пожежа. Обійшлося без жертв і постраждалих.

До ліквідації наслідків залучали 18 одиниць техніки ДСНС та 85 людей.

Падіння уламків дронів на Дніпропетровщині

За даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, вночі збили над областю два шахеди. Безпілотники приземлили у Синельниківському та Дніпровському районах.

"В останньому через падіння уламків російського смертоносного залізяччя пошкоджені 3 дачних будинки та 2 авто", - зазначив Лисак.

Також по Марганецькій громаді Нікопольського району ворог цілив з артилерії.

Минулося без загиблих і постраждалих.

На Сумщині двоє загиблих

Вранці російські війська завдали удару по Новослобідській громаді Конотопського району Сумської області, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Сьогодні, 20 лютого, російські терористи вчинили ще один злочин проти мирного населення Сумщини. О 5 годині ранку ворог здійснив авіаційно-артилерійський удар по Новослобідській громаді Конотопського району", ідеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу сталася пожежа у житловому будинку. Пожежа локалізована. Виявлено тіла двох загиблих, повідомили в ОВА.

Розбір завалів і пошукові роботи тривають. Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.

Росіяни 43 рази атакували Херсонщину

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, за минулу добу противник здійснив 43 обстріли, випустивши 180 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, танків та БпЛА.

По місту Херсон ворог спрямував 37 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та пункт незламності у Бериславському районі.

Через російську агресію 2 людини дістали поранення.

Крім того, силам протиповітряної оборони на Херсонщині знищено 1 "Shahed-131/136".

У Запорізькій області двоє загиблих

Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, окупанти завдали 435 ударів по 19 населених пунктах області.

73 ворожі безпілотники атакували Широке, Гуляйполе, Залізничне, Новодарівку, Новоандріївку, Чарівне, Малинівку, Малу Токмачку, Охотниче й Роботине. Також, рашисти здійснили 48 РСЗВ-обстрілів Лісного, Любицького, Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки та Роботиного.

314 артобстрілів прийшлися по території Гуляполя, Оріхова, Рівнопілля, Левадного, П'ятихаток, Плавнів, Приморського та інших міст і сіл на лінії вогню.

Внаслідок удару військовослужбовцями РФ по Приморському та Лісному загинуло два місцевих мешканці.

За добу надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Армія РФ завдала масованих ударів керованими авіабомбами по Харківщині

У Харківській області російська армія за добу обстріляла близько 25 населених пунктів, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, ворог обстріляв с. Катеринівка Куп‘янського району. Пошкоджено приміщення будинку культури, закладу освіти, автомобілі, будівля кафе.

Також окупанти вдарили по с. Липці Харківського району. Горів приватний двоповерховий житловий будинок та навпроти одноповерховий житловий будинок.

Крім того, загарбники обстріляли із РСЗВ околиці смт Золочів. Внаслідок обстрілу було пошкоджено вікна в приватному будинку та вікна в господарській споруді.

Армія РФ завдала масованих ударів керованими авіабомбами по м. Куп‘янську. Пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок. Поранено жінку.

Ворог обстріляв КАБами с. Вільхуватка Куп'янського району. Влучив у приватне домоволодіння. З-під завалів деблоковано 74-річну жінку та надана меддопомога в лікарні.

Окупанти артилерією обстріляли с. Олександрівка Богодухівського району. Зазнало пошкоджень фермерське господарство та автівки. Постраждалих немає.

Також ворог обстріляв з артилерії м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено підприємство. Постраждали два цивільні співробітники охорони: чоловіки 37 та 35 років.

На Донеччині пошкоджені будинки

Всього за добу росіяни 5 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 117 осіб, у тому числі 17 дітей, повідомили в Донецькій ОВА.

Під вогнем ворога були Красногорівка, Костянтинівка і Катеринівка Мар'їнської громади.

У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків і 2 промислові будівлі. У Сіверській громаді зруйновано будинок у Різниківці, пошкоджено будинок у Сіверську.