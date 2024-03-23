В результате ночной атаки дронами есть повреждения энергообъектов на Днепропетровщине и Запорожье: ситуация в регионах (ФОТО)

Ночью 23 марта русские террористы запустили ударные дроны по Украине. Силы ПВО уничтожили 31 "шахед". В результате ночной вражеской атаки есть повреждение энергообъектов на Днепропетровщине и в Запорожье.

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ПВО уничтожило 31 вражеский БПЛА, но есть повреждения энергетических объектов

В ночь на 23 марта 2024 года противник атаковал территорию Украины четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 и 34 ударными БпЛА типа Shahed, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Украинские защитники уничтожили 31 "шахед" в пределах Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщают Силы обороны юга в Телеграмме, дроны типа Shahed-131/136 маневрировали по нескольким областям, пытались обойти средства ПВО.

"В операционной зоне Сил обороны юга удалось результативно отработать по 12 баражирующих снарядах: по 4 на Днепропетровщине и Запорожье, 3 на Херсонщине, 1 в Николаевской области", - говорится в сообщении.

Впрочем, на Днепропетровщине и Запорожье есть повреждения энергетических объектов.

В Херсонской области погиб человек, трое ранены

Как сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, за минувшие сутки противник обстреливал Новоберислав, Берислав, Дудчаны, Гавриловку, Красный Маяк, Александровку, Змиевку, Никольское, Тягинку, Львове, Казацкое, Понятовку, Днепровское, Кизомис, Нововоронское, Стани, и город Херсон.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего повреждена многоэтажка и 14 частных домов.

Также были зафиксированы попадания в хозяйственную постройку, сельхозтехнику и автомобили.

Ночью армия РФ атаковала села Белозерской территориальной общины. После попадания вражеского боеприпаса загорелся жилой дом.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 3 - получили ранения.

На Днепропетровщине поврежден энергетический объект

Ночью враг атаковал дронами и артиллерией Никопольский район, сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

“Не прекращаются атаки на Никопольщину. В течение ночи – 3 удара БпЛА и 2 артобстрела. Под прицелом были сам Никополь и Красногригорьевская община”, - заметил он.

По его словам, поврежден энергетический объект, колледж, 2 многоквартирных и один частный дома.

Разрушены 2 хозяйственные постройки, 4 – избиты. Задело теплицу и линии электропередач.

Погибших и пострадавших нет.

Враг ударил 299 раз по Запорожской области

За сутки враг нанес 299 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области, сообщает начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

20 ракетных ударов военнослужащие РФ совершили по Запорожью и Запорожскому району.

2 авиационных удара по Роботиному и Малой Токмачке. 54 БПЛА атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку.

222 артудара нанесены по территории Гуляйполя, Орехова, Роботиного, Новоандреевки, Малиновки, Малой Токмачки, Омельника, Левадного, Вербового и Красноднепровки.

За сутки поступило 325 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Харьков был под обстрелом БПЛА

Враг обстрелял 15 населенных пунктов Харьковщины, сообщает глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

По его словам, ночью город Харьков был под обстрелом БПЛА «шахед».

"Попадание в коммунальное учреждение, в результате чего горела кровля и помещение на третьем этаже здания. Пострадал 19-летний мужчина из расположенного рядом частного дома", - подчеркнул Синегубов.

К месту происшествия сразу прибыли подразделения ГСЧС и Нацполиции.

Во время работы спасателей и правоохранителей на месте происшествия враг нанес повторный удар БПЛА.

В результате пострадали сотрудники ГСЧС и Нацполиции. Также повреждены два автомобиля ГСЧС.

Кроме того, в результате попадания БПЛА в Купянске поврежден частный дом.

Также с. Колодезное Купянского района было обстреляно КАБами, а с. Глушковка из САУ.

Враг обстрелял из РСЗО с. Казачья Лопань Харьковского района, в результате чего повреждены 3 частных дома.

Оккупанты ударили по Мирнограду в Донецкой области

За сутки россияне 16 раз обстреляли населенные пункты Донетчины, сообщает Донецкая ОВА.

В Очеретино 1 человек погиб и 1 ранен. В Остром Кураховской общины повреждена двухэтажка.

По Мирнограду россияне выпустили 4 ракеты – ранили человека, повредили 11 многоэтажек, частный дом, админздание и инфраструктурный объект.

Также Лиманская община подверглась многочисленным обстрелам: в Лимане поврежден дом, в Торском повреждены 3 дома, в Тернах 1 дом разрушен и 10 поврежден, в Ямполевке 5 домов разрушены и 1 повреждены. В Екатериновке Ильиновской общины повреждены 3 объекта.

В Торецке повреждена многоэтажка и магазин. В Часовоярской общине повреждены 5 частных домов, 2 многоэтажки и промышленное здание. В Северске поврежден дом.