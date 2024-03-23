Внаслідок нічної атаки дронами є пошкодження енергооб'єктів на Дніпропетровщині та у Запоріжжі: ситуація у регіонах (ФОТО)

Вночі 23 березня російські терористи запустили ударні дрони по Україні. Сили ППО знищили 31 "шахед". Внаслідок нічної ворожої атаки є пошкодження енергооб'єктів на Дніпропетровщині і у Запоріжжі.

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ППО знищила 31 ворожий БПЛА, але є пошкодження енергетичних об'єктів

У ніч на 23 березня 2024 року противник атакував територію України чотирма зенітними керованими ракетами С-300 та 34 ударними БпЛА типу «Shahed», повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Українські захисники знищили 31 "шахед" у межах Полтавської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

Як повідомляють Сили оборони півдня у Телеграмі, дрони типу Shahed-131/136 спрямовані з півдня, маневрували по кількох областях, намагалися обійти засоби ППО.

"В операційній зоні Сил оборони півдня вдалось результативно відпрацювати по 12 баражуючих снарядах: по 4 на Дніпропетровщині і Запоріжжі, 3 на Херсонщині, 1 на Миколаївщині", - йдеться у повідомленні.

Втім, на Дніпропетровщині і в Запоріжжі є пошкодження енергетичних об'єктів.

На Херсонщині загинула людина, троє поранені

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, минулої доби противник обстрілював Новоберислав, Берислав, Дудчани, Гаврилівку, Червоний Маяк, Олександрівку, Зміївку, Микільське, Тягинку, Львове, Козацьке, Понятівку, Дніпровське, Кізомис, Велетенське, Станіслав, Садове, Нововоронцовку, Шляхове та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено багатоповерхівку та 14 приватних будинків.

Також були зафіксовані влучання в господарську споруду, сільгосптехніку та автомобілі.

Вночі армія РФ атакувала села Білозерської територіальної громади. Після влучання ворожого боєприпасу загорівся житловий будинок.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 - дістали поранення.

На Дніпропетровщині пошкоджений енергетичний об'єкт

Вночі ворог атакував дронами та артилерією Нікопольський район, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Не припиняються атаки на Нікопольщину. Протягом ночі – 3 удари БпЛА і 2 артобстріли. Під прицілом були сам Нікополь і Червоногригорівська громада”, - зауважив він.

За його словами, пошкоджений енергетичний об'єкт. Понівечені коледж, 2 багатоквартирні та один приватний будинки.

Зруйновані 2 господарські споруди, 4 – побиті. Зачепило теплицю і лінії електропередач.

Загиблих та постраждалих немає.

Ворог вдарив 299 разів по Запорізькій області

Впродовж доби ворог завдав 299 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області, повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

20 ракетних ударів військовослужбовці РФ здійснили по Запоріжжю та Запорізькому району.

2 авіаційні удари по Роботиному та Малій Токмачці. 54 БПЛА атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку.

222 артудари завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки, Малої Токмачки, Омельника, Левадного, Вербового та Червонодніпровки.

За добу надійшло 325 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Харків вночі атакували БПЛА

Ворог обстріляв 15 населених пунктів Харківщини, повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, вночі місто Харків було під обстрілом БПЛА «шахед».

"Влучання в комунальну установу, внаслідок чого горіла покрівля та приміщення на третьому поверсі будівлі. Постраждав 19-річний чоловік з поруч розташованого приватного будинку", - підкреслив Синєгубов.

До місця події відразу прибули підрозділи ДСНС та Нацполіції.

Під час роботи рятувальників та правоохоронців на місці події ворог завдав повторного удару БПЛА.

В результаті постраждали співробітник ДСНС та Нацполіції. Також пошкоджено два автомобіля ДСНС.

Крім того, внаслідок влучання БПЛА у Куп’янську пошкоджено приватний будинок

Також с. Колодязне Куп‘янського району було обстріляно КАБами, а с. Глушківка з САУ.

Ворог обстріляв із РСЗВ с. Козача Лопань Харківського району, внаслідок чого пошкоджено 3 приватні будинки.

Окупанти вдарили по Мирнограду на Донеччині

За добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомляє Донецька ОВА.

В Очеретиному 1 людина загинула і 1 поранена. У Гострому Курахівської громади пошкоджено двоповерхівку.

По Мирнограду росіяни випустили 4 ракети — поранили людину, пошкодили 11 багатоповерхівок, приватний будинок, адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт.

Також Лиманська громада зазнала численних обстрілів: у Лимані пошкоджено будинок, у Торському пошкоджено 3 будинки, у Тернах 1 будинок зруйновано і 10 пошкоджено, у Ямполівці 5 будинків зруйновано і 1 пошкоджено. У Катеринівці Іллінівської громади пошкоджено 3 об'єкти.

У Торецьку пошкоджено багатоповерхівку і крамницю. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля. У Сіверську пошкоджено будинок.