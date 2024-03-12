В Тернопольской области дрон попал в объект инфраструктуры, оккупанты сбросили авиабомбу на многоэтажку в Харьковской области: ситуация в регионах

В ночь на 12 марта россияне запустили ударные дроны с юга в направлении центра и запада Украины. В Тернопольской области возник пожар на одном из объектов инфраструктуры. Ночью российская армия сбросила авиабомбу на жилую многоэтажку Купянска.

ПВО уничтожило 17 из 22 дронов-камикадзе

Силами и средствами противовоздушной обороны Украины ночью были уничтожены 17 из 22 ударных БПЛА, которыми атаковала Россия. Такую информацию Генеральный штаб ВСУ обнародовал в Фейсбуке.

В свою очередь в Силах обороны юга уточнили, что россияне снова атаковали южные регионы дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136".

"Во время этой атаки враг осуществил еще и пуск ракеты Х-59 с самолета тактической авиации, из акватории Черного моря в направлении Одесщины. Подразделениями ПВО цель уничтожена над морем", - говорится в сообщении.

Также добавляется, что в течение 2,5 часов подразделения ПВО отражали дроновую атаку. Восемь целей было уничтожено: 2 в Херсонской области, 4 в небе над Николаевщиной, еще 2 полетели в направлении Днепропетровщины, где тоже были уничтожены.

Как сообщается, попадания не допущены.

В Тернопольской области возник пожар на объекте инфраструктуры

Как информирует пресс-служба Тернопольской ОВА, ночью в результате атак БПЛА типа "Shahed" произошел пожар на одном из объектов инфраструктуры в Кременецком районе.

Указано, что информация о пострадавших не поступала. По состоянию на 8.30 продолжается ликвидация пожара.

На ликвидацию пожара были привлечены 19 единиц спецтехники, 73 работника личного состава, тактический робот и пожарный поезд.

"В Кременецком районе создан штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. Все структуры действуют в соответствии со своими полномочиями. Просим не приближаться к месту чрезвычайного происшествия, пока продолжаются работы по ликвидации последствий удара БПЛА", - сообщила пресс-служба Тернопольской ОВА.

Армия РФ сбросила авиабомбу на жилую многоэтажку Купянска

За прошедшие сутки враг обстрелял около 15 населенных пунктов, сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

12 марта в 01:30 враг обстрелял г. Купянск управляемой авиабомбой. В результате удара произошло возгорание 3 квартир в 5-этажном жилом доме в одном подъезде. Также горело еще одно помещение в другом подъезде здания. Жертв и пострадавших не обнаружено.

Кроме того, в городе Волчанск во время обстрела повреждено частное домовладение, травмирована 66-летняя женщина.

А в селе Глушковка Купянского района во время вражеского минометного обстрела погиб 1 человек, трое мужчин в возрасте 46, 38, 46 получили ранения.

В селе Вербовка Изюмского района в результате взрыва неизвестного взрывоопасного предмета погиб 54-летний мужчина.

В пгт Казачья Лопань Дергачевского района в результате вражеского удара повреждено частное домовладение, а в городе Дергачи в результате сброса боеприпаса поврежден автомобиль.

В Херсонской области погиб человек

За прошедшие сутки противник обстреливал Антоновку, Республиканец, Качкаровку, Огромное, Красный Маяк, Станислав, Крупицу, Одрадокаменку, Змиевку, Днепровское, Ивановку, Понятовку, Берислав, Тягинку, Зимовник и город Херсон, сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе были повреждены 13 частных домов.

В Херсоне в результате обстрелов поврежден частный дом и автомобиль.

Кроме того, в результате вражеских атак в населенных пунктах области были зафиксированы попадания в учебное заведение и хозяйственные постройки.

Из-за русской агрессии 1 человек погиб, еще 3 - получили ранения.

В Запорожской области есть погибший и раненый

Вражеская армия атаковала 14 населенных пунктов Запорожской области. Погиб мужчина, еще один получил ранения, сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.

“45-летний мужчина погиб в результате вражеских атак возле с. Новооленовка Запорожского района еще один человек 60-ти лет получил ранения”, - отметил Федоров.

Он добавил, что в целом враг нанес 243 удара по 14 населенным пунктам. Запорожской области в течение суток.

Четыре раза захватчики уготовили из авиации по Новоандреевке, Новоданиловке, Роботиному. Два ракетных удара нанесли по Запорожскому району. 47 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новоданиловке, Роботиному, Малиновке и Широкому.

182 артудара – по территории Орехова, Гуляйполя, Новоданиловки, Омельника, Приморского, Степногорска и других прифронтовых городов и сел. Было зафиксировано 8 обстрелов Роботиного с использованием РСЗО.

В сутки поступило 29 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

В Днепропетровской области трое раненых

Войска РФ в ночь на 12 марта обстреляли Никополь и Красногригорьевскую общину, пострадали три гражданских, сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Вчера вечером агрессор трижды обстрелял Никопольщину. Из тяжелой артиллерии целил по райцентру и Красногригорьевской общине. Пострадали 49-летний мужчина и женщина 42 и 48 лет. Будут лечиться амбулаторно", - отметил он.

По словам Лысака, вражеские снаряды разрушили частный дом, еще 17 – изуродовали. Также повреждены и 11 хозяйственных построек, 5 авто, магазин. А еще – газопроводы и линии электропередач. Без света осталось более 1700 семей.

В Сумской области прогремели 96 взрывов

Ночью и утром 12 марта российские захватчики совершили девять обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Об этом у Facebook сообщает Сумская областная военная администрация.

«Ночью и утром россияне совершили 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 96 взрывов. Обстрелов испытали Хотинскую, Белопольскую, Краснопольскую, Великописаревскую, Зноб-Новгородскую, Середино-Будскую общины», - говорится в сообщении.

По территории великописаревской общины враг бил из артиллерии и реактивной системы залпового огня. Также из РСЗО обстреляли Середино-Будскую общину.

По Краснопольской и Белопольской общинам враг бил из артиллерии, по Зноб-Новгородской и Хотинской общин наносил удары с минометов.