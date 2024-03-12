На Тернопільщині дрон влучив в об'єкт інфраструктури, окупанти скинули авіабомбу на багатоповерхівку на Харківщині: ситуація у регіонах

У ніч на 12 березня росіяни запустили ударні дрони з півдня у напрямку центру та заходу України.У Тернопільській області виникла пожежа на одному з обʼєктів інфраструктури. Уночі російська армія також скинула авіабомбу на житлову багатоповерхівку Куп’янська.

ППО вночі знищила 17 з 22 дронів-камікадзе

Силами та засобами протиповітряної оборони України вночі були знищені 17 з 22 ударних БпЛА, якими атакувала Росія. Таку інформацію Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив у Фейсбуці.

Своєю чергою у Силах оборони півдня уточнили, що росіяни знову атакували південні регіони дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136".

"Під час цієї атаки ворог здійснив ще й пуск ракети Х-59 з літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини. Підрозділами ППО ціль знищено над морем", - йдеться у повідомленні.

Також додається, що протягом 2,5 годин підрозділи ППО відбивали дронову атаку. Вісім цілей було знищено: 2 на Херсонщині, 4 в небі над Миколаївщиною, ще 2 полетіли у напрямку Дніпропетровщини, де теж були знищені.

Як повідомляється, влучань не допущено.

На Тернопільщині виникла пожежа на об'єкті інфраструктури

Як інформує пресслужба Тернопільської ОВА, вночі внаслідок атак ворожими БПЛА типу "Shahed" сталась пожежа на одному з обʼєктів інфраструктури в Кременецькому районі.

Вказано, що інформації про постраждалих не надходило. Станом на 8:30 триває ліквідація пожежі.

На ліквідацію пожежі було залучено 19 одиниць спецтехніки, 73 працівників особового складу, тактичний робот і пожежний потяг.

"В Кременецькому районі створено штаб з ліквідації наслідків надзвичайної події. Усі структури діють відповідно до своїх повноважень. Просимо не наближатися до місця надзвичайної події, поки тривають роботи з ліквідації наслідків удару ворожими БПЛА", - повідомила пресслужба Тернопільської ОВА.

Армія РФ скинула авіабомбу на житлову багатоповерхівку Куп’янська

Минулої доби ворог обстріляв близько 15 населених пунктів, повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

12 березня о 01:30 ворог обстріляв м. Куп'янськ керованою авіабомбою. Внаслідок удару сталось загорання 3 квартир у 5-поверховому житловому будинку в одному під’їзді. Також горіло ще одне помешкання в іншому під'їзді будівлі. Жертв та постраждалих не виявлено.

Крім того, у місті Вовчанськ під час обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння, травмовано 66-річну жінку

А у селі Глушківка Куп'янського району під час ворожого мінометного обстрілу загинула 1 людина, троє чоловіків віком 46, 38, 46 дістали поранення.

У селі Вербівка Ізюмського району внаслідок вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета загинув 54-річний чоловік.

У смт Козача Лопань Дергачівського району внаслідок ворожого удару пошкоджено приватне домоволодіння, а в місті Дергачі внаслідок скидання боєприпасу пошкоджено автомобіль.

На Херсонщині загинула людина

Минулої доби противник обстрілював Антонівку, Республіканець, Качкарівку, Велетенське, Червоний Маяк, Станіслав, Крупицю, Одрадокам'янку, Зміївку, Дніпровське, Львове, Іванівку, Понятівку, Берислав, Тягинку, Зимівник та місто Херсон, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 13 приватних будинків.

У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено приватний будинок та автівку.

Крім того, внаслідок ворожих атак у населених пунктах області були зафіксовані влучання у навчальний заклад та господарські споруди.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 - дістали поранення.

У Запорізькій області є загиблий та поранений

Ворожа армія атакувала 14 населених пунктів Запорізької області. Загинув чоловік, ще один - отримав поранення, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

“45-ти річний чоловік загинув внаслідок ворожих атак біля с. Новооленівка Запорізького району, ще один чоловік 60-ти років отримав поранення”, - зауважив Федоров.

Він додав, що загалом, ворог завдав 243 удари по 14 населених пунктах Запорізької області впродовж доби.

Чотири рази загарбники вгатили з авіації по Новоандріївці, Новоданилівці, Роботиному. Два ракетні удари завдали по Запорізькому району. 47 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новоданилівці, Роботиному, Малинівці й Широкому.

182 артудари - по території Оріхова, Гуляйполя, Новоданилівки, Омельника, Приморського, Степногірська та інших прифронтових міст і сіл. Було зафіксовано 8 обстрілів Роботиного з використанням РСЗВ.

За добу надійшло 29 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

На Дніпропетровщині троє поранених

Війська РФ в ніч на 12 березня обстріляли Нікополь та Червоногригорівську громаду, постраждали троє цивільних, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вчора ввечері агресор тричі обстріляв Нікопольщину. З важкої артилерії цілив по райцентру і Червоногригорівській громаді. Постраждали 49-річний чоловік й жінки 42 і 48 років. Лікуватимуться амбулаторно", - зазначив він.

За словами Лисака, ворожі снаряди зруйнували приватний будинок, ще 17 – понівечили. Також пошкоджені й 11 господарських споруд, 5 авто, магазин. А ще – газогони та лінії електропередач. Без світла залишилися понад 1700 родин.

На Сумщині пролунали 96 вибухів

Вночі та зранку 12 березня російські загарбники здійснили дев’ять обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Про це у Фейсбуці повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

«Уночі та зранку росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 96 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади», - ідеться у повідомленні.

Селидове зазнало ракетного удару

Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомляє Донецька ОВА.

По території Великописарівської громади ворог бив з артилерії та реактивної системи залпового вогню. Також із РСЗВ обстріляли Середино-Будську громаду.

По Краснопільській та Білопільській громадах ворог бив з артилерії, по Зноб-Новгородській та Хотінській громадах завдавав ударів з мінометів.

У Новоукраїнці Вугледарської громади міста пошкоджено будинок.

Селидове зазнало ракетного удару — поранено 2 людини, пошкоджено 18 приватних будинків, 14 багатоповерхівок і 2 адмінбудівлі. Ще 2 будинки у місті зруйновані повністю. У Гострому Курахівської громади пошкоджено 3 будинки.

У Торецьку поранено людину, пошкоджено 16 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 приватні будинки. У Соледарській громаді обстріляні Роздолівка і Васюківка, у Званівській — Переїзне і Верхньокам'янське.