Во Львовской области обломками дрона поврежден объект критической инфраструктуры, в Запорожье 4 погибших: ситуация в регионах

В ночь на 9 апреля армия страны-агрессора РФ запустила несколько групп ударных беспилотников. Взрывы раздались в Полтавской, Львовской и Одесской областях.

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Силы ПВО ночью уничтожили 20 "шахедов"

Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, ночью российские оккупанты запустили 20 ударных БПЛА типа Shahed-131/136 из мыса Чауда во временно оккупированном Крыму и Приморско-Ахтарске в РФ.

Кроме того, россияне выпустили 4 зенитные управляемые ракеты С-300 из оккупированной Донбасса.

В результате противовоздушного боя все 20 "шахедов" были уничтожены в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Львовской областях.

Во Львовской области поврежден объект критической инфраструктуры

Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, силы ПВО и мобильные огневые группы сбили все беспилотники, вошедшие в воздушное пространство Львовской области.

"К сожалению, их обломки повредили объект критической инфраструктуры. Был пожар. Его оперативно потушили. Обошлось без жертв и пострадавших", - отметил Козицкий.

Он добавил, что все системы жизнеобеспечения в области работают в штатном режиме.

В Одесской области повреждено частное домовладение

Силы обороны юга сообщили, что под прицелом врага была критическая инфраструктура.

"В операционной зоне Сил обороны юга удалось результативно отработать по 9 баражирующих снарядах: 1 сбит на Одесщине, 2 - на Херсонщине и по 3 - на Николаевщине и Днепропетровщине. В результате падения обломков сбитого дрона в Одесском районе повреждено частное хозяйство и линии электропередач", - говорится в сообщении.

Взрывы на Полтавщине

Как сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, в рамках Полтавской общины по двум беспилотникам отработали мобильные огневые группы. К счастью, обошлось без пострадавших".

Войска РФ нанесли ракетный удар по Запорожью

Как сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, за сутки захватчики 536 раз атаковали 13 населенных пунктов Запорожской области.

Войска РФ нанесли ракетный удар по Запорожью, а также два авиационных удара по Малой Токмачке и Роботиному.

4 человека погибли, 8 ранены в результате вражеской ракетной атаки на Запорожье.

Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку атаковали 144 беспилотных летательных аппарата разной модификации.

По Гуляйполю, Малой Токмачке, Роботиному, Левадному, Новоандреевке, Омельнику россияне совершили 35 обстрелов из РСЗО.

По территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Преображенки, Лукьяновского, Малиновки, Новоданиловки, Степного и Вербового враг совершил 354 артобстрела.

За сутки поступило 34 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Армия РФ обстреляла 20 населенных пунктов Харьковщины

Враг обстрелял около 20 населенных пунктов Харьковщины, сообщил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

По его словам, в городе Волчанск в результате обстрела повреждены частные домовладения, пострадал 64-летний мужчина, а в селе Кучеривка Купянского района повреждены частные домовладения и автомобиль.

При обстреле КАБ пгт Слобожанское Харьковского района повреждено недействующее складское помещение.

В городе Чугуев во время ракетных обстрелов Х-59 повреждены 2 частных дома.

Также в селе Борщева Харьковского района на территории садового общества во время проведения земельных работ 67-летний мужчина наступил на неустановленное взрывное устройство. Он госпитализирован с тяжелыми травмами.

Враг обстрелял Днепропетровщину

Российские войска атаковали Никопольщину и Покровскую общину, сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Вечером агрессор атаковал Никопольщину. По райцентру ударил FPV-дроном. Покровскую сельскую общину обстрелял из тяжелой артиллерии. Прошло без погибших и пострадавших", - написал он.

Также Лысак сообщил, что сегодня ночью силы ПВО уничтожили над областью пять вражеских беспилотников. По два в Днепровском и Каменском районах. И еще один – в Криворожском.

Оккупанты атаковали приграничья Сумщины

Ночью и утром враг трижды обстрелял две пограничные общины Сумщины, зафиксировано 52 взрыва, сообщила Сумская ОВА.

Зафиксировано 52 взрывы. Обстрелы потерпели Белопольская и Шалыгинская общины.

По Белопольскому общине враг бил из артиллерии (8 взрывов) и АГС (29 взрывов). Шалыгинскую общину русские войска обстреляли из РСЗО (15 взрывов).

В Херсонской области двое пострадавших

Российские войска за прошедшие сутки произвели обстрелы 15 населенных пунктов Херсонской области, сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин.

Враг обстреливал Белозерку, Антоновку, Садовое, Станислав, Дарьевку, Приднепровское, Зеленовку, Никольское, Гавриловку, Берислав, Новоберислав, Тягинку, Качкаровку, Монастырское и Херсон.

Повреждены четыре частных дома, гаражи.

Из-за российской агрессии два человека получили ранения.

Захватчики обстреляли Очаков

Утром во вторник, 9 апреля, российские войска совершили артиллерийский обстрел Очакова Николаевской области, сообщил глава облгосадминистрации Виталий Ким.

Ударной волной и обломками повреждены жилой дом и автомобиль. Пострадавших нет”, - сказал он.