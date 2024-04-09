На Львівщині уламками дрона пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури, у Запоріжжі 4 загиблих: ситуація у регіонах

У ніч на 9 квітня армія країни-агресора РФ запустила декілька груп ударних безпілотників. Вибухи пролунали на Полтавщині, Львівщині та Одещині.

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Сили ППО вночі знищили20 "шахедів"

Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, вночі російські окупанти запустили 20 ударних БПЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда у тимчасово окупованому Криму та Приморсько-Ахтарську у РФ.

Крім того, росіяни випустили 4 зенітні керовані ракети С-300 з окупованої Донеччини.

У результаті протиповітряного бою усі 20 "шахедів" знщили у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях.

На Львівщині пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури

Як повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, сили ППО та мобільні вогневі групи збили усі безпілотники, які увійшли у повітряний простір Львівської області.

"На жаль, їхні уламки пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури. Була пожежа. Її оперативно загасили. Обійшлося без жертв та постраждалих", - зауважив Козицький.

Він додав, що усі системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі.

На Одещині пошкоджено приватне домоволодіння

Сили оборони півдня повідомили, що під прицілом ворога була критична інфраструктура.

"В операційній зоні Сил оборони півдня вдалось результативно відпрацювати по 9 баражуючих снарядах: 1 збито на Одещині, 2 - на Херсонщині та по 3 - на Миколаївщині й Дніпропетровщині. Внаслідок падіння уламків збитого дрона в Одеському районі пошкоджено приватне обійстя, обірвало лінію електропередач. Люди не ушкоджені", - йдеться в повідомленні.

Вибухи на Полтавщині

Як повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін, у межах Полтавської громади по двом безпілотникам відпрацювали мобільні вогневі групи. На щастя, обійшлося без постраждалих".

Війська РФ завдали ракетного удару по Запоріжжю

Як повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, упродовж доби загарбники 536 разів атакували 13 населених пунктів Запорізької області.

Війська РФ завдали ракетного удару по Запоріжжю, а також два авіаційні удари по Малій Токмачці та Роботиному.

4 людини загинуло, 8 поранено внаслідок ворожої ракетної атаки на Запоріжжя.

Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку атакували 144 безпілотних літальних апаратів різної модифікації.

По Гуляйполю, Малій Токмачці, Роботиному, Левадному, Новоандріївці, Омельнику росіяни здійснили 35 обстрілів із РСЗВ.

По території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Преображенки, Лук’янівського, Малинівки, Новоданилівки, Степового та Вербового ворог здійснив 354 артобстріли.

За добу надійшло 34 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Армія РФ обстріляла 20 населених пунктів Харківщини

Ворог обстріляв близько 20 населених пунктів Харківщини, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у місті Вовчанськ внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння, постраждав 64-річний чоловік, а у селі Кучерівка Куп'янського району пошкоджено приватне домоволодіння та автомобіль.

Під час обстрілу КАБ смт Слобожанське Харківського району пошкоджено недіюче складське приміщення.

У місті Чугуїв під час ракетного обстрілу Х-59 пошкоджено 2 приватні будинки.

Також у селі Борщова Харківського району на території садового товариства під час проведення земельних робіт 67-річний чоловік наступив на невстановлений вибуховий пристрій. Він госпіталізований з важкими травмами.

Ворог обстріляв Дніпропетровщину

Російські війська атакували Нікопольщину та Покровську громаду, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ввечері агресор атакував Нікопольщину. По райцентру вдарив FPV-дроном. Покровську сільську громаду обстріляв з важкої артилерії. Минулося без загиблих та постраждалих", - написав він.

Також Лисак повідомив, що сьогодні вночі сили ППО знищили над областю п'ять ворожих безпілотників. По два у Дніпровському та Кам'янському районах. І ще один – у Криворізькому.

Окупанти атакували прикордоння Сумщини

Вночі та зранку ворог тричі обстріляв дві прикордонні громади Сумщини, зафіксовано 52 вибухи, повідомила Сумська ОВА.

Зафіксовано 52 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська та Шалигинська громади.

По Білопільській громаді ворог бив з артилерії (8 вибухів) та АГС (29 вибухів). Шалигинську громаду російські війська обстріляли з РСЗВ (15 вибухів).

На Херсонщині двоє постраждалих

Російські війська минулої доби здійснили обстріли 15 населених пунктів Херсонської області, повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

Ворог обстрілював Білозерку, Антонівку, Садове, Станіслав, Дар'ївку, Наддніпрянське, Зеленівку, Микільське, Гаврилівку, Берислав, Новоберислав, Тягинку, Качкарівку, Монастирське і Херсон.

Пошкоджені чотири приватні будинки, гаражі.

Через російську агресію дві людини дістали поранення.

Загарбники обстріляли Очаків

Зранку у вівторок, 9 квітня, російські війська здійснили артилерійський обстріл Очакова Миколаївської області, повідомив голова обласної державної адміністрації Віталій Кім.

“Ударною хвилею й уламками пошкоджені житловий будинок та автомобіль. Постраждалих немає”, - зазначив він.