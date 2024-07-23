Воздушный усилитель связи для бомберов и камикадзе: ретранслятор STING Spider уже на фронте, – Юрий Голик

Удачное дополнение к украинской линейке STING, ретранслятор Spider создан для сопровождения ударных и разведывательных дронов на позиции врага. Этот мобильный усилитель сигнала вместе со всей «семьей» передали военным из 28 бригады его создатели, отечественные инженеры из команды Юрия Голика. Предприниматель и волонтер вместе с партнерами сформировали команду специалистов, продолжающих развивать украинское дронопроизводство. О функционале «Паука» он сообщил на своей странице в Facebook.

Боевым партнером STING Spider станет дрон-камикадзе Примара. Этот коптер должен доставить во вражескую цель заряд взрывчатки. В это же время ретранслятор будет курсировать рядом, давая оператору возможность поддерживать связь с взрывной «птицей» на любой высоте. Дополнительно в этих миссиях пригодится иммунитет Spider к средствам радиоэлектронной борьбы. Как и все коптеры из модельного ряда STING, он может работать вопреки попыткам врага погасить его связь с оператором.

«STING Spider имеет связь управления, которая автоматически изменяет рабочий диапазон при появлении помех. Речь идет о препятствиях, создающих средства радиоэлектронной борьбы, как враждебные, так и дружеские. Это позволяет ему не только зависать неподалеку от позиции экипажей квадрокоптеров, но и выдвигаться вслед за ударным дроном, обеспечивая ему стабильность связи», – отметил Юрий Голик.

Для упрощения работы в боевых условиях Spider имеет ряд встроенных функций. Одна из них – автопилот для дрона. Разработчики назвали ее "полет за миссией". Сущность режима в отсутствии необходимости управления: беспилотнику задают программу полета и он осуществляет его без курсовой камеры. Это позволяет пилотам не выдать свое расположение врагу.

Удержание высоты и точки – еще одни базовые настройки STING Spider. Он просто «закрепляется» в определенных координатах пространства и не нуждается в ежесекундном контроле от оператора.

«STING Spider удачно дополняет и усиливает другие дроны. Он снижает риски потерять связь и гарантирует точное выполнение боевой миссии коптеров-спутников. На высотах 200-500 метров он может находиться до 45 минут. Вместе с камикадзе и бомберами они доставят оккупантам еще немало взрывных хлопот», – поделился Юрий Голик.