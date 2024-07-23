Повітряний підсилювач зв’язку для бомберів та камікадзе: ретранслятор STING Spider вже на фронті, – Юрій Голик

Вдале доповнення до української лінійки STING, ретранслятор Spider створений для супроводу ударних та розвідувальних дронів на позиції ворога. Цей мобільний підсилювач сигналу разом із всією «родиною» передали військовим з 28 бригади його творці, вітчизняні інженери з команди Юрія Голика. Підприємець і волонтер разом з партнерами сформували команду фахівців, які продовжують розвивати українське дроновиробництво. Про функціонал «Павука» він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Бойовим партнером STING Spider стане дрон-камікадзе Примара. Цей коптер має доправити до ворожої цілі заряд вибухівки. У цей же час ретранслятор курсуватиме поруч, даючи оператору можливість підтримувати зв’язок із вибуховою «птахою» на будь-якій висоті. Додатково в цих місіях в нагоді стане імунітет Spider до засобів радіоелектронної боротьби. Як і всі коптери з модельного ряду STING, він може працювати всупереч спробам ворога погасити його зв’язок з оператором.

«STING Spider має зв'язок управління, який автоматично змінює робочий діапазон при появі перешкод. Йдеться про перешкоди, що створюють засоби радіоелектронної боротьби, як ворожі, так і дружні. Це дозволяє йому не тільки зависати неподалік позиції екіпажів квадрокоптерів, але й висуватися слідом за ударним дроном, забезпечуючи йому стабільність зв'язку», – зазначив Юрій Голик.

Для спрощення роботи в бойових умовах Spider має низку вбудованих функцій. Одна з них – автопілот для дрона. Розробники назвали її «політ за місією». Суть режиму у відсутності необхідності управління: безпілотнику задають програму польоту і він здійснює його без курсової камери. Це дозволяє пілотам не видати своє розташування ворогу.

Утримання висоти й точки – ще одні базові налаштування STING Spider. Він просто «закріплюється» в певних координатах простору і не потребує щосекундного контролю від оператора.

«STING Spider вдало доповнює і підсилює інші дрони. Він знижує ризики втратити зв’язок і гарантує точне виконання бойової місії коптерів-супутників. На висотах 200-500 метрів він може перебувати до 45 хвилин. Разом з камікадзе та бомберами вони завдадуть окупантам ще немало вибухового клопоту», – поділився Юрій Голик.