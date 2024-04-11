Враг атаковал энергетическую инфраструктуру в нескольких областях, по Запорожской области нанес более 400 ударов: какая ситуация в регионах

В результате массированной ракетной атаки на Украину есть повреждения критической инфраструктуры в нескольких областях Украины, по Запорожской области нанесен 421 удар, а на Харьковщине есть раненые и погибшие.

Силы ПВО уничтожили 57 воздушных целей

В ночь на 11 апреля 2024 года российские оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами разных типов и ударными БпЛА. Основное направление – Львовщина.

Всего враг применил 82 средства воздушного нападения:

20 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС;

6 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из истребителей МиГ-31К;

12 зенитных управляемых ракет С-300;

40 ударных БпЛА типа Shahed-131/136;

4 управляемые авиационные ракеты Х-59.

К отражению воздушного нападения противника привлечены истребительная авиация и зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя уничтожено 57 воздушных целей:

16 крылатых ракет Х-101/Х-555;

39 ударных БпЛА типа Shahed-131/136;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Харьковщину обстреляли ракетами С-300, КАБами, из артиллерии и минометов

Согласно сообщению главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Петропавловка, Степная, Новоселовка и другие. Авиаударам подверглись н.п. Дергачи, Липцы, Волчанск, Куриловка, Кругляковка, Малая Даниловка.

В частности, утром 11 апреля произошел ракетный обстрел С-300 по энергоинфраструктуре Харькова, в результате чего также повреждена квартира.

Кроме того, в результате вражеских обстрелов КАБ поселка Липцы Харьковского района повреждены помещения магазина, автобус. Среди травмированных - женщина 38 лет и 17-летний парень. Погибли две женщины 59 и 42 лет и 14-летняя девушка.

Также произошел обстрел двумя КАБ г. Волчанск. Повреждены три частных дома, помещения больницы, помещения центра здоровья. Пациентов и медиков больницы эвакуировали раньше. Ранен 55-летний охранник ЦРБ. В результате обстрела БПЛА города поврежден автобус. Ранен 53-летний гражданский мужчина.

В с. Ивашки Богодуховского района произошел минометный обстрел. Повреждены 2 частных дома, гараж. В с. Малая Даниловка Харьковского района была обстреляна КАБ. Повреждено общежитие учебного заведения. Также враг обстрелял с. Нечволодовка Купянского района, в результате чего поврежден жилой дом. Кроме того, с. Кругляковка Купянского района была под обстрелом КАБ, где были повреждены 2 жилых дома.

На Львовщине атакованы объекты критической энергетической инфраструктуры

Ночью вражеские крылатые ракеты разного класса и БПЛА атаковали два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области, сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Это объект газораспределительной инфраструктуры в Стрыйском районе и электроподстанция - в Червоноградском. Начались пожары. Их оперативно потушили пожарные", - отметил он.

Жертв и пострадавших нет. Все системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме.

В Одесской области из-за падения обломков "шахедов" возник пожар на территории энергообъекта

Ночью враг в очередной раз атаковал Одесщину ударными дронами, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. Силы ПВО уничтожили 7 беспилотников. Обломки сбитых "шахедов" привели к возгоранию на территории энергетического объекта. Пожар оперативно ликвидирован.

Люди не пострадали. Отключенных от электроэнергии абонентов нет.

Враг попал в объект критической инфраструктуры в Херсонской области

За прошедшие сутки противник обстреливал Белозерку, Приднепровское, Камышаны, Антоновку, Садовое, Уляновку, Никольское, Дудчаны, Качкаровку, Осокоровку и город Херсон, сообщил глава Херсонской области Александр Прокудин.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 5 частных домов. Также были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры, сельхозтехнику, частный автомобиль и газопровод. Утечка газа перекрыта, пожара и угроз нет", - отметил он.

Из-за российской агрессии один ребенок получил ранение.

На Киевщине атакован объект критической инфраструктуры

Согласно сообщению главы Киевской ОВА Руслана Кравченко, сегодня ночью область была массированно атакована дронами-камикадзе и ракетами.

"Тревога продолжалась более 5 часов. К сожалению, во время воздушной тревоги в Киевской области атакован объект критической инфраструктуры", - сообщил он.

Пока информация о пострадавших и погибших не поступала. Все оперативные службы на месте, продолжается тушение пожара на объекте.

Враг ударил по Запорожской области 421 раз

В течение суток оккупанты нанесли 421 удар по 7 населенным пунктам Запорожской области, сообщил глава Запорожской области Иван Федоров.

В частности, войска РФ нанесли 4 авиационных удара по Малой Токмачке и Роботиному. 165 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 8 обстрелов РСЗО накрыли Железнодорожное, Гуляйполе, Малую Токмачку, Роботино и Малиновку. 244 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Малиновки, Роботиного и Левадного.

Поступили 12 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Также во время массированной ракетной атаки в 5 утра враг направил по области управляемые авиационные ракеты из самолетов тактической авиации. 2 ракеты силы противовоздушной обороны уничтожили, но, к сожалению, есть и попадание. В Запорожском районе поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Детали еще выясняются. Информация о пострадавших не поступала.

По Никополю ударили дронами и артиллерийским огнем

Вечером 10 апреля оккупанты трижды били по Никополю дронами, а еще накрыли город артиллерийским огнем, сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

В результате повреждены 7 частных домов и авто. Люди не пострадали.

Кроме того, этой ночью защитники неба подстрелили вражеские беспилотники - сбили над областью 3 БПЛА. Два на Криворожье и один – в Павлоградском районе.

В Николаевской области сбивали ударные беспилотники

В ночь на 11 апреля силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожено 8 БпЛА типа Shahed 131/136, сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Ночью в Николаевском районе во время боевой работы сил противовоздушной обороны обломки сбитых БПЛА упали на открытой территории. Также враг совершал артиллерийские обстрелы по территории Куцурубской общины. Пострадавших нет.

В Сумской области прозвучало 48 взрывов

Ночью и утром россияне провели 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 48 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Миропольская, Середино-Будская общины, сообщили в Сумской ОВА.

В Донецкой области есть ранены е в результате вражеских обстрелов

Всего за сутки россияне 16 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

В частности, в Богатыре Великоновоселковской общины Волновахского района повреждено нежилое помещение. Кассетными боеприпасами обстреляна Новоукраинка Угледарской общины.

В Красногоровке Покровского района ранен человек, еще 1 человек ранен в Новоселовке Первой Очеретинской общины. В Селидово повреждены 4 админздания. В Курахово повреждено 7 частных домов, в Остром – 1 дом, в Кураховке – инфраструктурный объект.

В Лиманской общине Краматорского района обстреляны Ямполевка и Терны. Под огнем окрестности Константиновской общины.

В Торецке Бахмутского района повреждено админздание и магазин, в Нью-Йорке — частный дом. В Часовоярской общине повреждены 11 частных домов и 3 многоэтажки.