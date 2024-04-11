Ворог атакував енергетичну інфраструктуру у кількох областях, по Запорізькій області завдав понад 400 ударів: яка ситуація у регіонах

В результаті масованої ракетної атаки на Україну є пошкодження критичної інфраструктури у декількох областях України, по Запорізькій області завдано 421 удар, а на Харківщині є поранені та загиблі.

Сили ППО знищили 57 повітряних цілей

У ніч на 11 квітня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА. Основний напрямок – Львівщина.

Загалом ворог застосував 82 засоби повітряного нападу:

20 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС;

6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з винищувачів МіГ-31К;

12 зенітних керованих ракет С-300;

40 ударних БпЛА типу Shahed-131/136;

4 керовані авіаційні ракети Х-59.

До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 57 повітряних цілей:

16 крилатих ракет Х-101/Х-555;

39 ударних БпЛА типу Shahed-131/136;

2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Харківщину обстріляли ракетами С-300, КАБами, з артилерії та мінометів

Згідно з повідомленням очільника Харківської ОДА Олега Синєгубова, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Петропавлівка, Степова, Новоселівка та ін. Авіаударів зазнали н.п. Дергачі, Липці, Вовчанськ, Курилівка, Кругляківка, Мала Данилівка.

Зокрема, вранці 11 квітня відбувся ракетний обстріл С-300 по енергоінфраструктурі Харкова, внаслідок чого також пошкоджено квартиру.

Крім того, внаслідок ворожого обстрілу КАБ селища Липці Харківського району пошкоджено приміщення магазину, автобус. Серед травмованих: жінка 38 років та 17-річний хлопець. Загинули дві жінки 59 та 42 років та 14-річна дівчина.

Також відбувся обстріл двома КАБ м. Вовчанськ. Пошкоджені три приватні будинки, приміщення лікарні, приміщення центру здоров’я. Пацієнтів та медиків лікарні евакуювали раніше. Поранено 55-річного охоронця ЦРЛ. Внаслідок обстрілу БПЛА міста пошкоджено автобус. Поранено 53-річного цивільного чоловіка.

У с. Івашки Богодухівського району відбувся мінометний обстріл. Пошкоджені 2 приватні будинки, гараж. У с. Мала Данилівка Харківського району було обстріляно КАБ. Пошкоджено гуртожиток навчального закладу. Також ворог обстріляв с. Нечволодівка Куп'янського району, в результаті чого пошкоджено житловий будинок. Крім того, с. Кругляківка Куп'янського району було під обстрілом КАБ, де було пошкоджено 2 житлові будинки.

На Львівщині атаковані обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури

Уночі ворожі крилаті ракети різного класу та БпЛА атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Це обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанція – у Червоноградському. Почалися пожежі. Їх оперативно загасили вогнеборці", - зазначив він.

Жертв та постраждалих нема. Усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі.

На Одещині через падіння уламків "шахедів" виникла пожежа на території енергооб'єкту

Вночі ворог вчергове атакував Одещину ударними дронами, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Сили ППО знищили 7 безпілотників. Уламки збитих "шахедів" спричинили займання на території енергетичного об'єкту. Пожежу оперативно ліквідовано.

Люди не постраждали. Наразі відключених від електроенергії абонентів немає.

Ворог влучив в об’єкт критичної інфраструктури на Херсонщині

Минулої доби противник обстрілював Білозерку, Придніпровське, Комишани, Антонівку, Садове, Улянівку, Микільське, Дудчани, Качкарівку, Осокорівку та місто Херсон, повідомив голова Херсонської області Олександр Прокудін.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 5 приватних будинків. Також були зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури, сільгосптехніку, приватний автомобіль та газогін. Виток газу перекрито, пожежі та загроз немає", - зазначив він.

Через російську агресію одна дитина дістала поранення.

На Київщині атаковано об'єкт критичної інфраструктури

Згідно з повідомленням очвльника Київської ОВА Руслана Кравченко, сьогодні вночі область була масовано атакована дронами-камікадзе та ракетами.

"Тривога тривала більше 5 годин. На жаль, під час повітряної тривоги на Київщині атаковано об'єкт критичної інфраструктури", - повідомив він.

Наразі інформація щодо постраждалих та загиблих не надходила. Всі оперативні служби на місці, триває гасіння пожежі на об’єкті.

Ворог вдарив по Запорізькій області 421 раз

Впродовж доби окупанти завдали 421 удар по 7 населених пунктах Запорізької області, повідомив очільник Запорізької області Іван Федоров.

Зокрема, війська РФ здійснили 4 авіаційних удари по Малій Токмачці та Роботиному. 165 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 8 обстрілів РСЗВ накрили Залізничне, Гуляйполе, Малу Токмачку, Роботине та Малинівку. 244 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Малинівки, Роботиного та Левадного.

Надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Також під час масованої ракетної атаки о 5 ранку ворог спрямував по області керовані авіаційні ракети з літаків тактичної авіації. 2 ракети сили протиповітряної оборони знищили, але, на жаль, є і влучання. В Запорізькому районі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури.

Деталі ще з’ясовуються. Інформація про постраждалих не надходила.

По Нікополю вдарили дронами і артилерійським вогнем

Ввечері 10 квітня окупанти тричі били по Нікополю дронами, а ще накрили місто артилерійським вогнем, повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Внаслідок цього пошкоджені 7 приватних будинків і авто. Люди не постраждали.

Крім того, цієї ночі оборонці неба вполювали ворожі безпілотники - збили над областю 3 БпЛА. Два на Криворіжжі та один – у Павлоградському районі.

На Миколаївщині збивали ударні безпілотники

У ніч на 11 квітня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 8 БпЛА типу Shahed 131/136, повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Вночі у Миколаївському районі під час бойової роботи сил протиповітряної оборони уламки збитих БпЛА впали на відкритій території. Також ворог завдавав артилерійських обстрілів по території Куцурубської громади. Постраждалих немає.

На Сумщині пролунало 48 вибухів

Вночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 48 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Середино-Будська громади, повідомили у Сумській ОВА.

На Донеччині є поранені внаслідок ворожих обстрілів

Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.

Зокрема, у Багатирі Великоновосілківської громади Волноваського району пошкоджено нежитлове приміщення. Касетними боєприпасами обстріляна Новоукраїнка Вугледарської громади.

У Красногорівці Покровського району поранено людину, ще 1 людина поранена у Новоселівці Першій Очеретинської громади. У Селидовому пошкоджено 4 адмінбудівлі. У Кураховому пошкоджено 7 приватних будинків, у Гострому — 1 будинок, у Курахівці — інфраструктурний об'єкт.

У Лиманській громаді Краматорського району обстріляні Ямполівка і Терни. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.

У Торецьку Бахмутського району пошкоджено адмінбудівлю і крамницю, у Нью-Йорку — приватний будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків і 3 багатоповерхівки.