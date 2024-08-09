Изъятие у бухгалтера "Мит Пром" 4,7 млн евро. Компания обнародовала опровержение

Сегодня БЭБ сообщило о том, что у компании-поставщика продуктов питания Минобороны было изъято 4,7 млн евро "черной бухгалтерии", в компании "Мит Пром" опровергают свою любую причастность к этим средствам. Соответствующее заявление от этого поставщика продуктов Минобороны поступило "Главкому" сегодня.

"Наше предприятие и его работники не имеют никакого отношения к выявленным ТУ БЭБ в Киевской области денежным средствам на сумму свыше 4,7 млн. евро. Эти денежные средства никоим образом не касаются ООО «Мит Пром»", — говорится в сообщении.

Ряд публикаций в СМИ о причастности ООО «Мит Пром» к указанным в пресс-релизе БЭБ обстоятельствам является ложной информацией. Указанное в пресс-релизе лицо (бухгалтер) не является работником ООО «Мит Пром».

Уголовное производство, в рамках которого БЭБ осуществляет свои оперативные мероприятия, приведшие ранее к блокированию работы нашего предприятия почти на сутки, не касается хозяйственной деятельности ООО «Мит Пром».

Обыски, которые проводило БЭБ в нашей компании, вообще осуществлялись на основании Постановления суда, касавшегося совсем другого предприятия.

"В связи с этим все пиар-активности, направленные на дискредитацию ООО «Мит Пром», компания воспринимает исключительно как продолжение давления по причинам отказа предприятия выходить за пределы законных правоотношений между бизнесом и правоохранительными органами", – говорится в заявлении.

В ООО «Мит Пром» добавили, что готовы к конструктивной коммуникации БЭБ и другими правоохранительными органами, а также готовы предоставлять любую информацию, которая поможет органу досудебного расследования как можно быстрее установить истину.

Напомним, сегодня Бюро экономической безопасности Украины сообщило, что в рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов группой компаний-поставщиков продуктов для Минобороны детективы Территориального управления БЭБ в Киевской области обнаружили и изъяли более 4,7 млн евро неучтенных наличных.