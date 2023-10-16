26 окупантів загинули в Маріуполі через отруєння їжею

Понад два десятки російських військових загинули в тимчасово окупованому Маріуполі за останній тиждень через отруєння їжею.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Плюс 26 окупантів в морг, та 15 в реанімації через отруєння їжою. Знову. Дивно, хто б це міг бути, навіть не маю уяви. Нарешті маємо чергове підтвердження “з того боку”", - зазначив він і опублікував повідомлення в російських пабліках.

У них загарбники скаржаться на те, що в Маріуполі багато диверсантів та тих, хто мріє звільнення міста ЗСУ.

За словами Андрющенко, загалом за літо та два місяці осені Маріупольським Спротивом ліквідовано понад 40 окупантів різними шляхами.

"Безумовно хороші новини. Пишаюсь нашими маріупольцями. Вони дійсно роблять дива в окупації. Окремий героїчний епос Маріуполя. Незламного та Нескореного", - підкреслив Андрющенко.

Зауважимо, на тимчасово окупованих територіях сходу України більша частина населення стабільно продовжує дотримуватися проукраїнських поглядів та не підтримує окупацію регіону.

Серед основних факторів, які найбільш негативно впливають на суспільні настрої серед місцевого населення в Маріуполі є те, що противник залучає до будівельних робіт робітників з середньої Азії та Кавказу, що призвело до погіршення криміногенної ситуації в місті.

Спротив в окупації

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області українські партизани отруїли російських офіцерів під час святкування Дня ВМФ, двоє з них померли.

Також у Маріуполі загадково вмирають окупанти. За два тижні знайшли вбитими 8 російських військових. За словами окупантів, вони бачать, що маріупольці їх не люблять. Тому є підозра, що це зробили місцеві жителі.