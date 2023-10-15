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Суспільство
Дата публікації

Через переповнені морги в Донецьку існує ризик поширення інфекції - партизани

Через переповнені морги в Донецьку існує ризик поширення інфекції - партизани
Донецькі морги переповнені росіянами. Колаж: delo.ua

Невдалі спроби російських окупаційних військ штурмувати українські позиції призвели до значних втрат серед окупантів. Щодня сотні росіян доставляються до моргів у Донецьку, де дефіцит місця критично високий, і тіла окупантів доводиться розміщувати у коридорах та на подвір'ях моргів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Місцеві працівники вкрай стривожені цим та бʼють на сполох через загрозу поширення інфекції та епідемії. Основним приводом їхньої обуреності є те, що тіла окупантів залишаються у коридорах, на вулицях та в інших приміщеннях, які не відповідають вимогам для безпечного зберігання. Це, в свою чергу, створює значну небезпеку для здоров'я людей.

В ЦНС додають, що окрім невдалих штурмів, окупанти зазнають втрат і через активну роботу партизан, оскільки підпілля  допомагає українським військовим бити по об'єктах ворога в тилу тимчасово окупованих територій.

Зауважимо, що за інформацією Генерального штабу ЗСУ, лише протягом минулої доби наші воїни знищили 880 окупантів, а з початку повномасштабного вторгнення кількість "200" окупантів досягла вже 287 770 тисяч.

Автор:
Тетяна Гойденко