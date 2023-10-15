Неудачные попытки российских оккупационных войск штурмовать украинские позиции привели к значительным потерям среди оккупантов. Ежедневно сотни россиян доставляются до моргов в Донецке, где дефицит места критически высок, и тела окупантов приходится размещать в коридорах и во дворах моргов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Местные работники крайне встревожены этим и бьют тревогу из-за угрозы распространения инфекции и эпидемии. Основным поводом их возмущенности является то, что тела оккупантов остаются в коридорах, на улицах и в других помещениях, не отвечающих требованиям для безопасного хранения.

Это, в свою очередь, создает значительную опасность для здоровья людей.

В ЦНС добавляют, что кроме неудачных штурмов, оккупанты понесут потери и из-за активной работы партизан, поскольку подполье помогает украинским военным бить по объектам врага в тылу временно оккупированных территорий.

Заметим, что по информации Генерального штаба ВСУ, только за прошедшие сутки наши воины уничтожили 880 оккупантов, а с начала полномасштабного вторжения количество "200" оккупантов достигло уже 287 770 тысяч.