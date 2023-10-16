26 оккупантов погибли в Мариуполе из-за отравления пищей

Более двух десятков российских военных погибли во временно оккупированном Мариуполе за последнюю неделю из-за отравления едой.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Плюс 26 окупантов в морг, и 15 в реанимации из-за отравления едой. Снова. Странно, кто бы это мог быть, даже не имею представления. Наконец-то имеем очередное подтверждение "с той стороны"", - отметил он и опубликовал сообщения в российских пабликах.

В них захватчики жалуются на то, что в Мариуполе много диверсантов и мечтающих об освобождении города ВСУ.

По словам Андрющенко, всего за лето и два месяца осени Мариупольским Сопротивлением ликвидировано более 40 оккупантов разными путями.

"Безусловно хорошие новости. Горжусь нашими мариупольцами. Они действительно творят чудеса в оккупации. Отдельный героический эпос Мариуполя. Несокрушимого и Непокоренного", - подчеркнул Андрющенко.

Заметим, что на временно оккупированных территориях востока Украины большая часть населения стабильно продолжает придерживаться проукраинских взглядов и не поддерживает оккупацию региона.

Среди основных факторов, наиболее негативно влияющих на общественные настроения среди местного населения в Мариуполе является то, что противник привлекает к строительным работам рабочих из средней Азии и Кавказа, что привело к ухудшению криминогенной ситуации в городе.

Сопротивление в оккупации

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области партизаны отравили российских офицеров во время празднования Дня ВМФ, двое из них скончались.

Также в Мариуполе загадочно умирают оккупанты. За две недели нашли убитыми 8 российских военных. По словам оккупантов, они видят, что мариупольцы их не любят. Потому есть подозрение, что это сделали местные жители.