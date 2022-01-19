Церемонию вручения "Грэмми" перенесли из-за "Омикрона"

64-ю ежегодную церемонию вручения премии "Грэмми" перенесли на 3 апреля из-за быстрого распространения штамма коронавируса "Омикрон", сообщили организаторы шоу в Twitter.

Мероприятие проведут на арене MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе. Изначально одно из самых громких медиасобытий в музыкальной индустрии назначили на 31 января в Лос-Анджелесе. Церемонию отложили из-за всплеска случаев заболевания Covid-19, и организаторам пришлось искать новое место для ее проведения.

Шоу будет транслироваться в прямом эфире телеканала CBS. В 2022 году у композитора и джазового музыканта Джона Батиста 11 номинаций на "Грэмми" — больше, чем у любого другого исполнителя.

Среди других главных номинантов — Оливия Родриго, Джастин Бибер, Билли Айлиш и Доджа Кэт. Исполнители на шоу пока не объявлены, но Тревор Ноа вернется в качестве ведущего.

Хотя дата шоу уже назначена, некоторые детали еще решаются. В частности, организаторы еще не определились с датой и форматом вечеринок, выступлений и благотворительных мероприятий, которые обычно предшествуют церемонии.

Напомним, в 2021 году церемонию "Грэмми" отложили на шесть недель, а проходила она в основном на открытом воздухе в центре Лос-Анджелеса.