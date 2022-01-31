Диваны нужнее смартфонов: что покупали украинцы на OLX в 2021 году

В 2021 году украинцы активно занялись обустройством жилья, ведь количество запросов на товары для дома превысило поиски во всех других категориях. Наиболее часто искали диваны и велосипеды, а больше всего покупок совершали в конце года.

Об этом сообщает пресс-служба онлайн-платформы OLX.

Отмечается, что в 2021 году самым популярным товаром на платформе стал диван. Его искали более полумиллиона пользователей. Велосипед также не потерял лидерской позиции за год и был вторым наиболее частым запросом среди покупателей. Тройку самых желанных товаров закрывает верхняя одежда, а именно куртки. А вот "яблочный" смартфон, несмотря на ежегодную популярность, в 2021 году отдал пальму первенства бытовым и домашним товарам.

10 самых популярных товаров по поискам на OLX в 2021 году:

диван — 516 тысяч запросов;

велосипед — 483 тысяч;

куртка — 336 тысяч;

холодильник — 324 тысячи;

кухня — 309 тысяч;

кровать — 296 тысяч;

кроссовки — 288 тысяч;

ноутбук — 287 тысяч;

стол — 271 тысяча;

айфон — 262 тысячи.

Кроме диванов среди товаров для дома и сада чаще всего искали кухни, шкафы, столы, комоды и кресла.

Из электроники самыми необходимыми оказались холодильники, ноутбуки, телефоны, телевизоры и стиральные машины.

В категории мода и стиль вне зависимости от сезона искали кроссовки, куртки и спортивные костюмы. Чуть реже интересовались платьями, ботинками и пуховиками.

В сегменте детских товаров лидерами были коляски, куртки и комбинезоны.

Наиболее популярными товарами для хобби и отдыха стали гитары, гантели и палатки.

Самые дорогие и самые дешевые товары 2021 года

Средний чек покупок с OLX Доставка за год составил 738 гривен. Больше всего, по данным "OLX Доставка", украинцы тратили на электронику, меньше всего — на детскую продукцию. Дороже всего продавали видеокарты и игровые ноутбуки. На каждом из этих товаров продавцы заработали около 30 тысяч гривен. В то же время самыми дешевыми товарами стали книги и журналы, детские брюки и картины по номерам.

5 самых дорогих товаров, проданных с OLX Доставка в 2021 году:

видеокарта — 29 802 грн; игровой ноутбук — 29 512 грн; объектив — 29 507 грн; видеокамера — 28 990 грн; TV-приставка — 28 525 грн.

В 2021 году с услугой "OLX Доставка" украинцы совершали покупки в два раза чаще. Количество заказов за прошлый пандемический год достигло рекордных 5,4 млн сделок за все время существования услуги (в 2020 году это число было 2,7 млн). Больше всего покупательная активность украинцев выросла в конце года. В декабре продажи были самыми высокими во всех категориях товаров на платформе. Наименее охотно покупатели оформляли онлайн-заказы в январе, феврале и июне 2021 года.

Лидерами онлайн-шопинга через OLX Доставка традиционно стали крупные города, такие как Киев, Харьков, Днепр, Одесса и Львов. Однако не только областные центры вошли в этот список. В 2021 году одними из самых активных покупателей оказались и жители меньших населенных пунктов — Кременчуга, Вишневого и Ирпеня.

СПРАВКА:

OLX – один из крупнейших онлайн-бизнесов в Украине. База ресурса насчитывает более 13 млн объявлений и ежемесячно пополняется на 4 млн новых предложений. Поминутно на платформе появляется 100 новых объявлений и заключается 35 тысяч сделок с "OLX Доставка" в течение дня.