Нацполиция выявила сеть нелегальных товарных бирж, торгующих древесиной

Сотрудники Национальной полиции разоблачили в разных регионах Украины сеть нелегальных товарных бирж, которые вели свою деятельность без соответствующих лицензий.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, правоохранители начали расследование после обращения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В результате следственных действий сотрудники Главного следственного управления Нацполиции совместно с оперативными работниками Департамента стратегических расследований установили более 10 товарных бирж в разных областях страны, работавших незаконно.

По информации правоохранителей, товарные биржи незаконно проводили на своих площадках торги лесопродукцией.

Все полученные деньги от проведения операций шли исключительно в «карман» владельцам.

На основании постановлений суда полицейские провели санкционированные обыски в офисах товарных бирж на территории Винницкой, Сумской, Волынской, Житомирской, Ровенской, Львовской, Закарпатской областей и в Киеве.

В ходе обысков были изъяты хозяйственная документация, печати, черновые записи, деньги, а также наложены аресты на счета товарных бирж.

Уголовное производство открыто по статье 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, процессуальное руководство осуществляется прокурорами Офиса генерального прокурора.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 18 ноября Верховная Рада во время планерного заседания приняла в первом чтении законопроект №4197-д, согласно которому в Украине могут отменить запрет на экспорт украинского леса-кругляка, а древесину смогут снова законно вывозить из Украины в страны Евросоюза.

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