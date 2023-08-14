Окупанти готуються до нової хвилі мобілізації цивільних на Луганщині

На тимчасово окупованих територіях Луганської області ворог продовжує мобілізувати місцеве населення для поповнення армії окупантів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Наразі представники псевдовійськкоматів розробили план, відповідно до якого здійснюють обходи для проведення перевірок призовників, які вже знаходяться на "військовому обліку", в різних підприємствах та інших установах, які знаходяться під контролем окупантів.

Такі дії загарбників свідчать про їхню підготовку до проведення осіннього призову громадян з територій, які знаходяться під їхнім контролем на сході України.

Окупаційна влада в минулому році створила "військкомати", які зібрали списки мешканців тимчасово окупованих територій Луганської області з метою призову в армію ворога. Основними цілями такого призову стали молоді представники населення регіону.

Нагадаємо, ще в липні російські загарбники, які несуть значні втрати в живій силі, посилили примусову мобілізацію та залякування людей на окупованій територій Луганської області.

Також в Луганській області російські окупанти посилюють тиск на місцеве населення. Для цього вони залучили групи росгвардії, які повинні придушити опір людей. Окрім цього, росіяни перестали виплачувати частину заробітної плати людям, які не бажають отримувати російські паспорти.