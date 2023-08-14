Оккупанты готовятся к новой волне мобилизации гражданских в Луганской области

На временно оккупированных территориях Луганской области враг продолжает мобилизовать местное население для пополнения армии оккупантов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В настоящее время представители псевдовийских коматов разработали план, согласно которому осуществляют обходы для проведения проверок призывников, которые уже находятся на "военном учете", в различных предприятиях и других учреждениях, находящихся под контролем оккупантов.

Такие действия захватчиков свидетельствуют об их подготовке к проведению осеннего призыва граждан с территорий, которые находятся под их контролем на востоке Украины.

Оккупационные власти в прошлом году создали "военнослужащие", которые собрали списки жителей временно оккупированных территорий Луганской области с целью призыва в армию врага. Основными целями такого призыва стали молодые представители населения региона.

Напомним, еще в июле российские захватчики, несущие значительные потери в живой силе, усилили принудительную мобилизацию и запугивание людей на оккупированной территории Луганской области.

Также в Луганской области российские оккупанты усиливают давление на местное население. Для этого они задействовали группы росгвардии, которые должны подавить сопротивление людей. Кроме того, россияне перестали выплачивать часть заработной платы людям, которые не желают получать российские паспорта.