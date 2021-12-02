Папа Римский планирует визит в Украину: что известно

Папа Римский Франциск планирует визит в Украину. Это должно стать мощным сигналом о поддержке украинского народа Ватиканом.

Об этом сообщил глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав Шевчук во время Киевского форума по безопасности.

"У нас хорошая новость. Ожидаем, что состоится визит Папы Франциска в Украину. Это еще не анонсировано, но мы уже живем в ожидании и приготовлении", — сказал глава УГКЦ.

По его словам, это очень мощный сигнал поддержки украинского народа и нашего государства.

Шевчук сообщил, что несколько недель назад имел возможность лично общаться с Папой Франциском об Украине и что глава Ватикана очень обеспокоен судьбой простых людей.

"Святой отец очень интересовался, как живет украинский народ, и действительно очень глубоко этим занимается", — добавил глава УГКЦ.

Он также отметил, что рассказал Папе о совместных ощущениях среди представителей разных украинских церквей и религий о том, что война закончится после того, как Папа посетит Украину.

Отметим, первый и единственный визит Папы Римского в Украину состоялся 23 июня 2001 года. Тогдашний президент Леонид Кучма пригласил в Киев Иоанна Павла ІІ.

Напомним, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Папой Римским Франциском, заявив, что рассчитывает на его поддержку в привнесении мира на Донбасс.

Зеленский ранее уже апеллировал к Ватикану в контексте войны на Донбассе: так, на личной встрече он просил Франциска помочь в освобождении пленных украинцев. В апреле 2021 года украинский президент заявил, что гипотетическая встреча с главой РФ Владимиром Путиным могла бы пройти именно в Ватикане.