С 1 января почти для 40 тысяч украинцев увеличится пенсия

С 1 января 2022 года для некоторых категорий «чернобыльцев» вырастет пенсия. Изменения затронут почти 40 тысяч украинцев.

Такое повышение обусловлено вступлением в силу закона «О статусе и социальной защите украинцев, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы».

В частности, минимальные пенсии для чернобыльцев, в зависимости от группы инвалидности, составят 7 тысяч грн, 9,5 тысячи грн и 14,6 тысячи грн (для третей, второй и первой группы соответственно).

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский пообещал, что в 2022 году в Украине практика ежемесячных доплат к пенсиям, существующая для лиц старше 75 лет, будет применена и к лицам в возрасте от 70 до 75 лет.

"Один из наших, из моих лично приоритетов — это забота о людях почтенного возраста. В частности, мы уже внедрили программу доплат к пенсиям людей, достигших 80 лет, 75 лет, а в следующем году мы расширим эту программу для людей, достигших 70 лет", — заявил глава государства.

Зеленский также подчеркнул, что считает корректной в отношении их формулировку именно "люди почтенного возраста", поскольку они достойны почтения за сделанное на благо Украины.